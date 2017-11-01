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Şoför değişikliği kazaya neden oldu: 3 yolcu yaralandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da sürücü değişikliği yapılması için yolun kenarına park edilmek istenen otobüsün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 yolcu hafif sıyrıklarla yaralandı

01 Kasım 2017 14:02

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da sürücü değişikliği yapılması için yolun kenarına park edilmek istenen otobüsün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 yolcu hafif sıyrıklarla yaralandı. 
Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Konya- Antalya karayolunun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Şinasi Yıldırım, yönetimindeki 38 KC 826 plakalı, Süha firmasına ait yolcu otobüsünü, yolun sağına park edip direksiyonu ikinci sürücüye devretmek istedi. İddiaya göre Yıldırım\'ın, yolun sağına park etmek istediği otobüs şarampole düştü. Yaşanan sarsıntı nedeniyle yolculardan Fatma Cengiz, Hikmet Soykarcı ve Nebahat Üçtüm hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle diğer yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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