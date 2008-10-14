Şoför, 30 askerin hayatını kurtardı

Tedavi edilmek üzere Elazığ Asker Hastanesi’ne götürülen 30 hasta askeri taşıyan otobüs dönüş yolunda, PKK’lıların açtığı çapraz ateşe maruz kaldı. Otobüs şoförü soğukkanlılığı sayesinde 30 askerin hayatını kurtardı.



PKK’lılar ilk ateşlerini otobüsün yan camlarına direk askerleri hedef aldı. İlk ateş sırasında şoför tarafındaki arka lastiği de mermi ile patlatan PKK’lılar otobüsün hızını düşürerek daha rahat hedef almak istediler ancak ilk saldırıyı fark eden şoför var gücüyle otobüsü hızlandırarak hızla bölgede uzaklaştı



Askeri hastaneden dönen sivil askerlere saldırı; 7 yaralı



Tunceli 4. Komando Tugayında görevli askerlerin bir süre önce sevkli olarak Elazığ Asker hastanesine götürülüp tedavi edildikten sonra sivil otobüsle Tunceli’ye döndükleri sırada Tunceli il merkezine 2 km uzaklıkta bulunan Dinar Deresinde PKK’lılarca yapılan silahlı saldırıda 1 ağır 6 asker yaralandı.



Yaralı askerlere ilk müdahale Tunceli devlet hastanesinde yapılırken durumu ağır olan ve kafatasında mermi yarası alan komando er Fikret Yüksel Er isimli asker Tunceli jandarma bölge komutanlığı helikopteri ile Elazığ askeri hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Ağır yaralı askerin henüz hayati tehlikeyi atlatmadığı öğrenildi.



Otobüsün içinde bulunan 30 sivil askeri otobüs şoförü kurtardı



Bugün saat 12.30 sularında Elazığ askeri hastanesinde sevkli askerleri Tunceli 4. Komando Tugayına getirirken PKK saldırısına maruz kalan sivil otobüsteki 30 askerin hayatını Kahraman otobüs şoförü kurtardı. 23 AC 695 Plakalı otobüs jammer sinyal engelleyici askeri araç ve zırhlı araçların eşliğinde Tunceli’ye şehir halinde iken Dinar deresi mevkiinde PKK’lıların açtığı çapraz ateşe maruz kaldı. PKK’lılar ilk ateşlerini otobüsün yan camlarına direk askerleri hedef aldı. İlk ateş sırasında şoför tarafında arka lastiği de mermi ile patlatan PKK’lılar otobüsün hızını düşürerek daha rahat hedef almak istediler ancak ilk saldırıyı fark eden şoför var gücüyle otobüsü hızlandırarak hızla bölgede uzaklaştı. Patlak lastiğine rağmen jant üzerinde hızla olay yerinden uzaklaşarak yaklaşık 700 metre uzağa giderek PKK’lıların menzili dışına çıkan otobüs şoförü otobüs içinde bulunan 5 askerin yaralanmasına rağmen 30 askerin hayatını kurtarmayı başardı.



Kobralar bölgeyi bombardımana aldı bölgeye Jandarma özel hareket timleri indirildi



Olaydan hemen sonra bölgeye ilk olarak kobra helikopterleri giderek PKK’lıların kaçtığı dinar deresinin iç kesimlerini ve sarp ormanlık alanlarını yoğun şekildi bombardıman altına tuttu. Daha sonra olay yerine yaklaşık 1.5 ile 2 km uzaklıkta bulunan 4. komando tugayı ve Tunceli jandarma komutanlığından hemen bölgeye 2 Skorski helikopteri ile jandarma özel hareket timleri ile komando timleri indirildi.



Daha sonra Tunceli jandarma bölge komutanlığından kalkan 3 Skorski helikopteri de bölgeye çok özel eğitimli jandarma özel hareket timlerini indirerek Dinar deresi vadisini çembere alarak bütün stratejik geçişleri tutu. Zaman zaman yaşanan sıcak çatışmanın dinar deresi vadisinin iç kesimlerinde devam ettiği belirtildi. Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre yaklaşık yarım saat içinde dinar deresi vadisi içindeki stratejik alanlara ve geçişlere bir tabur büyüklüğünde asker indirilerek bölge tamamen ablukaya alındı.

