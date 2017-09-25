Sofiane Feghouli, Bursaspor'a attığı golü yorumladı: Zafer için önemliydi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 6. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta skora dengeye getiren golü atarak galibiyette önemli rol oynayan Sofiane Feghouli, attığı golü "Zafer için önemliydi" sözleriyle yorumladı.

Galatasaray formasıyla resmi maçlarda ilk şutunda golü bulan Cezayirli yıldız, oyunun taktiksel anlamda istedikleri çizgide gittiğine vurgu yaptı.

Feghouli, maç sonu şöyle konuştu:

"Maçtan önce de dediğim gibi takıma yardımcı olmak için buradayım. Maksimum fayda sağlamak istiyorum. Gol atmam çok güzel oldu. Bu zafer için önemliydi. Taraftarlarımızın beklentisini karşılamak açısından da önemliydi.

Maç 90 dakika. Buraya gelmeden önce planlarımızı yaptık. Ona göre oynadık. Topun bizde kalması önemliydi, bunun için Bursa'yı ittik. İkinci yarıyı daha baskılı oynadık ve Bursa geriledi. Avantaj bize geçti. Buraya gelip böyle oynayabilen çok fazla takım yok, biz başardık.

İlk şutum gol oldu, elhamdülillah."