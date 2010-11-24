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Spor

SODERLİNG, İLK GALİBİYETİNİ ALDI LONDRA (A.A)

24 Kasım 2010 02:52

-SODERLİNG, İLK GALİBİYETİNİ ALDI LONDRA (A.A) - 24.11.2010 - ATP Sezon Sonu Turnuvası'nda (ATP World Tour Finals) İsveçli tenisçi Robin Soderling, İspanyol David Ferrer'i 2-0 yendi ve turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Londra'daki O2 Arena'da oynanan maçta, 4 numaralı seribaşı Soderling, çekişmeli geçen ilk seti 7-5 kazandı. Soderling 6 kez servis kırma şansı yakaladığı bu sette, oyunlarda 6-5 üstünken rakibinin servisini kırdı ve seti 7-5 kazandı. 7 numaralı seribaşı Ferrer, ilk sette rakibinin servisini kırma şansını hiç elde edemedi. İlk set kadar çekişmeli geçen ikinci sette 12. oyuna kadar her iki raket de 1 kez servis kırdı. Oyunlarda ilk setteki gibi 6-5 önde olan Soderling, 12. oyunda Ferrer'in servisini kırarak 2. seti de 7-5 kazandı ve maçtan 2-0 galip ayrıldı. 1 saat 41 dakika süren mücadelede Soderling 6 kez, Ferrer 3 kez ''ace'' atma başarısını gösterirken İsveçli tenisçi 2, İspanyol tenisçi 1 çift hatayla oynadı. 2 milyon 227 bin 500 sterlin toplam ödülün dağıtılacağı ATP Sezon Sonu Turnuvası'nda, dünya klasmanında ilk 8 sırada yer alan raketler mücadele ediyor. B Grubu'nda günün ilk maçında İsviçreli Roger Federer, İskoç Andy Murray'yi 2-0 yenmişti. Grupta Federer'in 2, Murray ve Soderling'in 1'er galibiyeti bulunuyor. Ferrer'in galibiyetinin bulunmadığı grupta son maçlarda Federer-Soderling, Murry-Ferrer ile mücadele edecek. Grupta ilk 2 sırayı alacak tenisçiler yarı finalde A Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlayan tenisçilerle karşılaşacak.  

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