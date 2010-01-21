Soderbergh'in yeni filmi

Irish Times’ın haberine göre, Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender, Dennis Quaid, Michael Douglas gibi isimlerin rol aldığı filmin çekimleri 2 Şubat’ta başlıyor. Filmin Amerikalı yapımcısı Gregory Jacobs, ‘Knockout’un özellikle Dublin için yazıldığını belirtirken, haberde, ‘Knockout’ın çekim mekânları arasında New Mexico ve Barcelona’nın yanı sıra Türkiye’nin de bulunduğu belirtiliyor. Senaryosunu Lem Dobbs’un yazdığı filme İspanyol oyuncu Antonio Banderas’ın da katılması bekleniyor.