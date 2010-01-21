T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Soderbergh'in yeni filmi

Oscar ödüllü yönetmen Steven Soderbergh, yeni filmi ‘Knockout’un çekimlerine Dublin’de başlayacak.

21 Ocak 2010 02:00

Oscar ödüllü yönetmen Steven Soderbergh, yeni filmi ‘Knockout’un çekimlerine Dublin’de başlayacak.



Irish Times’ın haberine göre, Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender, Dennis Quaid, Michael Douglas gibi isimlerin rol aldığı filmin çekimleri 2 Şubat’ta başlıyor. Filmin Amerikalı yapımcısı Gregory Jacobs, ‘Knockout’un özellikle Dublin için yazıldığını belirtirken, haberde, ‘Knockout’ın çekim mekânları arasında New Mexico ve Barcelona’nın yanı sıra Türkiye’nin de bulunduğu belirtiliyor. Senaryosunu Lem Dobbs’un yazdığı filme İspanyol oyuncu Antonio Banderas’ın da katılması bekleniyor.










ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24