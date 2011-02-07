Soda şişesi küçük taraftarı öldürüyordu

T24

Dün geceki maç, Batuhan'ın karne hediyesiydi

Kanlar içinde yere düştü

İlk sorusu "maç kaç kaç bitti" oldu

Seyrantepe'deki TT Arena Stadı'nda oynanan Galatasaray-Eskişehirspor maçının ilk yarısında meydana gelen olayda 10 yaşındaki Galatasaray taraftarı Batuhan Sağır, nasıl ve nerden geldiği belli olmayan bir meşrubat şişesinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Batuhan kafatasında kırıkların oluştuğu belirlendi. Hemen ameliyata alınan minik taraftar için hayati risk oluşturan kemik parçası çıkarıldı. Batuhan'ın tedavisi sürüyor.Bir Galatasaray taraftarı olan Batuhan babasının karne hediyesi olarak dün gece oynanan Galatasaray - Eskişehirspor maçına amcası Ersin Sağır'la birlikte gitti. Batuhan muhteşem stadın keyfini çıkarıp maçın başma saatini tribünde beklerken amcası da onun bu heyecanını cep telefon kamerasına kaydediyordu.Maçın başlamasıyla hareketlenen Galatasaray tribünlerinde ilk golün atılmasının ardından müthiş bir görsel şölen yaşanıyordu. Galatasaray'ın ikinci golü tribünlerini uçurdu ama o ses patlamasının yanında minik taraftar Batuhan'ın acı çığlığı duyulmadı bile. Nereden ve nasıl geldiği anlaşılamayan, kimin attığı bilinmeyen ama o tribünlerde olmaması gereken bir gazoz şişesi Batuhan'ın başına isabet etmiş ve onu kanlar içinde yere sermişti. Batuhan'a ilk müdahale stadda bulunan sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Sağlık görevlileri tarafından kafasına tampon yapılan minik Galatasaray taraftarı hızla, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Acil Servisine kaldırıldı.Hastanede beyin tomografisi çekilen 10 yaşındaki Batuhan'ın kafasının sağ tarafındaki kemiğin parçalandığı belirlendi. Tomografinin ardından ameliyata alınan Batuhan, 2.5 saat boyunca ameliyatta kaldı.Ameliyatta Batuhan'ın kırılan kafatası kemiği çıkarıldı. Ameliyattan çıkınca bir süre yoğun bakımda tutulan Batuhan, daha sonra Beyin Cerrahi Servsinde özel odaya alındı. Ailenen anlattığına göre 6 ay boyunca doktor gözetiminde tutulması gereken Batuhan'ın en ufak bir çarpma ya da düşmede beyin kanaması geçirme riski yüksek.Olay sırasında yeğeninin yanında olan amca Ersin Sağır yeğeninin kafasına isabet eden şişeyi gördüğünü ama atanı görmediğini söyledi. Sağır, " Arka tarafımızda bizim balkon diye hitap ettiğimiz asmalı yerden rakip taraftarı koydukları yerden, rastgele şişeyi sallıyorlar; şişe de yeğenimin kafasına geliyor. " dedi. Yeğeni yaralandıktan sonra yeğeninin boynundaki atkıyla tampon yaptığını kaydeden amca Ersin Sağır, stadda görevli sağlık ekibi tarafından ilk müdahalenin yapıldığını ardından da staddaki ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine geldiklerini kaydetti. Burada 2.5 saatlik bir ameliyat geçiren yeğeninin kafasındaki kırık kemiğin alındığını anlatan amca Sağır, Batuhan'ın kafasındaki kemiğin alınmasıyla çökme meydana geldiğini de belirtti. Eskişehirspor taraftarlarının olaydan sonra hastaneye geldiğini ve sabaha kadar beklediğini dile getiren Sağır, Galatasaray yönetiminden böyle bir hassasiyet göremediklerini kaydetti.Oğlunun kendine gelir gelmez ilk olarak " Maç kaç kaç bitti " diye sorduğunu anlatan anne Gülay Sağır, oğlunun kendisinden Galatasaray eşofmanı istediğini de belirtti. Olacakların içine doğduğunu da anlatan anne Gülay Sağır, " Ben göndermek istemiyordum ama amcasıyla gitti Zaten gitmesinden bir saat sonra da haberi aldık. " dedi. Oğlunun korktuğunu söyleyen Sağır, " Maça gidecek misin diye sordum. Korkuyorum anne dedi. " diye konuştu. Anne oğlunun ameliyat olduğunu bildiğini ancak hayati tehlikesi olduğunu oğluna söyleyemediğini de belirtti.