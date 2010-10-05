Societe Generale'in işlemcisine 3 yıl hapis

T24- Fransa'da iki yıl önce Société Générale Bankası'nın 4,9 milyar Euro zarar etmesine yol açan işlemci Jerome Kerviel, 2 yılı tecilli toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Paris mahkemesi, işlemcinin ayrıca bankaya zarar ettirdiği miktarı ödemesini kararlaştırdı.
Mahkeme işlemciyi, "sahtekarlık, güveni suistimal, yetkisi olmamasına rağmen bilgisayar üzerinden işlemlerde bulunmak" suçlarından mahkum etti.
Borsa işlemcisinin avukatı, karara itiraz ederek, temyize gideceklerini duyurdu.
Mahkeme kararı onanırsa, 33 yaşındaki borsacı 3 yıl hapis yatacak.
Société Générale Bankası'nın 4,9 milyar euro zarar etmesine yol açan işlemci Kerviel sahtekarlık ve güveni suistimalden 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.