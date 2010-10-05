T24 LogoT24 Logo
Dünya

Societe Generale'in işlemcisine 3 yıl hapis

Fransa'da iki yıl önce Société Générale Bankası'nın 4,9 milyar Euro zarar etmesine yol açan işlemci Jerome Kerviel, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

05 Ekim 2010 03:00

T24- Fransa'da iki yıl önce Société Générale Bankası'nın 4,9 milyar Euro zarar etmesine yol açan işlemci Jerome Kerviel, 2 yılı tecilli toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Paris mahkemesi, işlemcinin ayrıca bankaya zarar ettirdiği miktarı ödemesini kararlaştırdı.


Mahkeme işlemciyi, "sahtekarlık, güveni suistimal, yetkisi olmamasına rağmen bilgisayar üzerinden işlemlerde bulunmak" suçlarından mahkum etti.


Borsa işlemcisinin avukatı, karara itiraz ederek, temyize gideceklerini duyurdu.


Mahkeme kararı onanırsa, 33 yaşındaki borsacı 3 yıl hapis yatacak.


Société Générale Bankası'nın 4,9 milyar euro zarar etmesine yol açan işlemci Kerviel sahtekarlık ve güveni suistimalden 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24