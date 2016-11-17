Societe Generale'in 2017 ilk çeyreği için dolar beklentisi 3,55!

Societe Generale stratejisti Jason Daw bugün yayınladığı müşteri notunda, Türk lirası, Güney Afrika randı, Brezilya reali ve Meksika pesosu gibi Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi sonrasında izleyeceği politikalara duyarlı para birimlerinin benzerlerine göre düşük performans gösterdiğini belirtti.

Daw, "Maliye politikasına ilişkin beklentiler, daha yüksek faiz hadleri ve korumacılık dalgasının oluşturduğu kombinasyon yatırımcılarda tek yönlü bir işlem algısı oluşmasına neden oluyor" dedi.

Societe Generale dün yayınladığı raporda, Türk lirasına ilişkin beklentisini güncellemişti. SocGen analistleri, Türk lirasının dolar karşısında 2017'nin ilk çeyreği itibariyle 3.55 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyor. SocGen 22 Eylül'de yayınladığı raporda Türk lirasının önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 3.10 seviyesinde olacağını tahmin etmişti.