Soçi’deki Erdoğan-Putin Zirvesi ne getirdi? Kim, ne tavizler verdi? Bu akşam Tele1’de tartışılacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Başkanı Vladimir Putin bir kez daha buluştu. Bu kez Soçi’de. Gündem Suriye ve ikili ilişkilerdi. Soçi Zirvesi ne getirdi? Ve ne getirmedi?

Suriye’de “güvenli bölgeler” ne demek? Ne kadar gerçekçi bir hedef? ABD, Rusya, Türkiye bu hedefe nasıl bakıyor? Astana Süreci diriltildi mi? Trump’dan önce Putin’le görüşmek ne anlama geliyor?

İkili ilişkilerde nasıl bir uzlaşma yapıldı? Kim, ne tavizler verdi? Zirveden ilginç izlenimler... Medyadan dikkat çekici yorumlar...

Bunlar ve diğer birçok konu, basın özetleri, haberler, bu arada eski Sovyet coğrafyasında büyük etki yapan Muhteşem Yüzyıl’la ilgili bir bölüm Tele1 kanalında bugün saat 21.00’de yayınlanacak olan Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü programında.

Programa Rusya Bilimler Akademisi şarkiyat Enstitüsü Araştırma Görevlisi, Türkolog İlşat Saetov, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Emre Erşen ve Muhteşem Yüzyıl'ı Rusçaya çeviren tercüman Nadejda Remez canlı yayında konuk olarak katılacak.

Bugün 15. bölümü yayınlanacak olan Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın daha önce yayımlanmış bölümlerini şu adresten izlemek mümkün:

http://tele1.com.tr/category/dunyanin-oteki-yuzu/

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.