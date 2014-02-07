Soçi Kış Olimpiyatları ışık şovu arızası ile başladı

Soçi Olimpiyat Parkı içinde bulunan 40 bin seyirci kapasiteli Fisht Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen törenle bu yıl 22'ncisi düzenlenen kış oyunları başlatıldı. Olimpiyatların açılış seremonisine ışık gösterisinde gerçekleşen bir arıza damga vurdu. Olimpiyat oyunlarının sembolü olan 5 halkadan oluşan ışık şovunda halkalardan birisi arıza sonucu yanmadı. Açılış seremonisi, 5 kar tanesinin alana tepeden inmesi ve bu kar tanelerinin şekil değiştirerek olimpiyat oyunlarını sembolize eden halkalara dönüşmesini içeriyordu. Ancak kar tanelerinin halkalara dönüştüğü ışık gösterisinde halkalardan bir tanesinde arıza yaşandı. Böylece olimpiyat sembolü 4 halka ve bir kartanesinden oluşmuş oldu. Görkemli açılıştan görüntüler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile açılış törenini izledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in evsahipliği yaptığı töreni Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda ülkenin cumhurbaşkanı, devlet başkanı ve başbakanı da takip etti. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da açılışı izleyenler arasında yer aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve IOC İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener, IOC'ye üye ülkelerin olimpiyat komitesi başkanları da törene katıldı. Saat 20.14'te yapılan açılıştan bir saat önce olimpiyat stadında etkinlikler başladı. Mini konserlerin ardından yapılan anonsla tribünlerde her koltuğa bırakılan ışıklı madalyaların yakılmasıyla tribünlerde renkli görüntüler oluştu. Rusya'nın sahil kenti Soçi'nin ev sahipliğini yaptığı 2014 Kış Olimpiyat Oyunları bugün TSİ 18:14'teki resmi açılış töreniyle başladı. Soçi Olimpiyat Parkı'ndaki Fisht Olimpiyat Stadı'nda yapılan törenle startı verilen oyunlar, 23 Şubat pazar gününe dek sürecek.

Madalya sayısı da maliyeti de en yüksek

22'nci oyunlara 88 ülkeden yaklaşık 2 bin 900 sporcu katılıyor. İki hafta sürecek olan Kış Olimpiyatlarında 98 branşta madalyalar sahiplerini bulacak. Bu sayı, dört yıl önce Vancouver'da yapılan oyunlardan 12 branş daha fazla.

Soçi'deki oyunlar, 37,5 milyar euroluk maliyetiyle tüm zamanların en pahalı Kış Oyunları olma özelliğini de taşıyor.

Sahil kümesinde artistik buz pateni, sürat pateni ve kısa mesafe sürat pateni ile buz hokeyi ve curling, dağdaki olimpiyat alanında ise kayakla atlama, kuzey kombine, biatlon, kayaklı koşu, Alp disiplini, serbest stil kayak, snowboard, bobsled, skeleton ve luge branşlarında mücadeleler yapılacak.

2 bin 874 sporcu katılacak

Toplam 2 bin 874 sporcunun katılacağı oyunlar, bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş katılımlı organizasyon olacak.

Bundan önceki kış oyunlarında Vancouver'da 2 bin 566 sporcu yer alırken, Soçi bin 714'ü erkek, bin 160'ı bayan olmak üzere toplam 2 bin 874 katılımla, kış oyunları rekoruna imza atacak.

Toplam 87 ülke adına 2 bin 871 sporcunu mücadele edeceği kış oyunlarına 3 sporcu da bağımsız katılacak.

En çok sporcu Rusya, ABD ve Kanada'dan

Soçi 2014'de yarışma alanlarında en çok evsahibi Rusya'nın sporcuları boy gösterecek. Rusya'yı ABD ve Kanada takip ediyor.

Rusya 136'sı erkek, 96'sı bayan olmak üzere toplam 232, ABD ise 125'i erkek ve 105'i bayan olmak üzere toplam 230 sporcuyla oyunlarda madalya kovalayacak. Kanada'nın sporcu sayısı 99'u bayan olmak üzere toplam 220. ABD'nin kış oyunları tarihinde 87'si altın, 95'i gümüş ve 71'i bronz olmak üzere toplam 253, Rusya Federasyonu'nun ise 36'sı altın, 29'u gümüş ve 26'sı bronz olmak üzere toplam 91 madalyası bulunuyor. Kanada'nın toplam madalya sayısı ise 52 altın, 45 gümüş ve 48 bronz olmak üzere 145.

Türkiye 6 sporcuyla katılıyor

Oyunlara 16. kez katılan Türkiye, Soçi'de üç dalda 6 sporcuyla temsil edilecek.

Buz dansında Alper Uçar-Alisa Agafonova ikilisi, kayaklı koşuda Kelime Çetinkaya ve Sabahattin Oğlago, Alp disiplininde ise Tuğba Kocaağa ve Emre Şimşek mücadele edecek.

Kayaklı koşuda 8 Şubat Cumartesi günü Kelime Çetinkaya ile başlayacak Türk sporcuların yarışma programı şöyle:

Kayaklı koşu

Kelime Çetinkaya:

8 Şubat Cumartesi: Kadınlar skiatlon 7,5 kilometre

11 Şubat Salı: Kadınlar serbest sprint teknik

13 Şubat Perşembe: Kadınlar 10 kilometre klasik

Sabahattin Oğlago:

11 Şubat Salı: Erkekler serbest sprint teknik

14 Şubat Cuma: Erkekler 15 kilometre klasik

Artistik buz pateni / Buz dansı

Alper Uçar-Alisa Agafonova:

16 Şubat Pazar: Buz dansı kısa dans

17 Şubat Pazartesi: Buz dansı serbest dans

Alp disiplini

Tuğba Kocaağa:

18 Şubat Salı: Kadınlar büyük slalom

21 Şubat Cuma: Kadınlar slalom

Emre Şimşek:

19 Şubat Çarşamba: Erkekler büyük slalom

22 Şubat Cumartesi: Erkekler slalom

Güvenlik üst düzeyde

Oyunlar öncesi Rusya'da meydana gelen saldırılar nedeniyle güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuluyor. Olimpiyat boyunca kentte 70-100 bin polis görev yapacak. Olimpiyat maliyetinin bu kadar yüksek olmasının nedenlerinden biri olarak da güvenlik harcamaları gösteriliyor.

Sochi Olimpiyatları’nı hedef alabilecek en büyük tehdidin Çeçenistan ve Dağıstan gibi Kuzey Kafkaslar kaynaklı ayrılıkçı ve cihatçı gruplar olduğu belirtiliyor. Bu bölgeler Sochi’den 500 kilometre uzakta, ama buralarda faaliyet gösteren militan örgütler, olimpiyatları sabote etmeye niyetli olduklarını açıkladı.

Bu gruplardan biri, Aralık ayı sonunda Volgagrad kentinde düzenlenen çifte bombalı saldırıyı üstlendi. Sochi’ye 600 kilometre uzaktaki Volgagrad’taki saldırısında 30’u aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

Çerkez soykırımının 105. yıldönümüne denk geldi

Soçi Olimpiyatları, Çerkezlerin 150 yıl önce işlenen suçları dünyaya duyurmalarına da vesile oldu. Olimpiyat oyunlarının Soçi'de yapılacak olması, buna tepki gösteren Kafkasya Çerkezlerinin Türkiye'deki torunlarını harekete geçirdi.

Türkiye'de yaşayan Çerkezler, oyunların Soçi'de yapılmasını provokasyon olarak gördüklerini belirtiyor. Rusya 1864 yılında bu bölgeyi de topraklarına dâhil ederek Kafkasya'nın ilhakını tamamlamıştı. Etnik temizlik sırasında topraklarından sürülen Çerkezlerin bir bölümü Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmıştı. Yüz binlerce Çerkez ise Ruslar tarafından öldürülmüştü.

İnsan hakları eleştirisi

Rusya, eşcinsellere yönelik tutum ve oyunların yapılacağı tesislerin inşasında çalışan göçmen işçilerin kötü durumu nedeniyle de eleştirilere maruz kaldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay, eşcinsellerin Soçi Olimpiyatları'na gelebileceklerini belirtti ama, "çocukları rahat bırakın. Geleneksel olmayan cinsel ilişkileri yasaklamadık. Eşcinselliğin ve pedofilinin reklamının yapılmasını yasakladık." diye de ekledi

Birçok tanınmış isim, oyunları protesto çağrısı yaptı. ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck gibi önde gelen bazı siyasetçiler Soçi'ye gitmeme kararı aldı.

Başbakan Erdoğan ise, boykot çağrılarına karşın, Soçi'ye gitti.