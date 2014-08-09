Socar, Star Medya Grubu'ndaki payını Fettah Tamince'ye satıyor

Azerbaycan devlet enerji şirketi Socar'ın Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, Star Medya Grubu'ndaki yüzde 50 paylarını Rixos otellerinin de sahibi olan işadamı Fettah Tamince'ye satmak için görüşmelere başladıklarını söyledi.

Reuters'e konuyla ilgili açıklama yapan Yavuz, "Star Medya Grubu'ndaki yüzde 50 hissemizi Fettah Tamince'ye devretmek için görüşmelere başladık. Görüşmeler olumlu sonuçlanır ve gerekli izinler alınırsa bu devri gerçekleştireceğiz" dedi.

Türkiye'de yoğun projeleri olduğunu belirten Yavuz, "Ayrıca, medya yatırımının bizim iş planlarımızla direkt ilişkisi anlamında erken bir yatırım olduğu kanaatine vardık. Bu aşamada medya işine hak ettiği ölçüde maalesef zaman ayıramadık. Başlayan sürecin olumlu sonuçlanması halinde, yürütmekte olduğumuz ülkemizin en büyük projelerine daha fazla odaklanmak amacı ile medyadan çekilmiş olacağız" dedi.

Rekabet Kurulu, Socar'ın Star Medya Grubu'nun yüzde 50'sini almasına Mayıs 2013'te izin vermişti. Star Medya Grubunun kalan yüzde 50 hissesi ise işadamı Ethem Sancak'a ait. Socar, yaklaşık 5.6 milyar dolarlık yatırımla 10 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip olacak STAR Rafinerisi'nin inşaatına devam ediyor. Rafinerinin 2018 yılında tamamlanması öngörülüyor.