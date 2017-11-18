Sobayı tutuştururken, kendini ve evi yaktı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesi Çayır köyünde sağlık memuru 25 yaşındaki Ufuk E., tutuşması için benzin döktüğü sobanın parlaması sonucu yaralanırken, evi de yanarak kullanılmaz hale geldi.

Çaycuma Devlet Hastanesi’nde sağlık memuru olan Ufuk E., dün akşam iş çıkışı köyde 2 katlı binanın üst katındaki evine gitti. Ufuk E., sobayı tutuşturmak için benzin döktü. Ancak soba bir anda parlayınca Ufuk E., alevler içinde kaldı. Yüzünden yaralanan Ufuk E., balkondan toprak zemine atlayarak canını kurtardı. Ufuk E., komşularının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, alevler evini tamamen sardı. Gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ancak ev büyük oranda yanarak kullanılmaz hale geldi. Hastanede tedavisi süren Ufuk E.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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