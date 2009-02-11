Sobaya bir günde 12 kurban

Tekirdağ Çorlu’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aile ve misafirleri hayatını kaybetti. Amasya, Gaziantep, Konya ve Kayseri’de de 6 kişi yaşamını yitirdi.



Çorlu’da Rumeli Mahallesi Emirgan Caddesi’ndeki 2 katlı binada yaşayan Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada tekniker olarak çalışan Ethem Coşkun, eşi Çiğdem Coşkun ve kızı Betül Coşkun, misafirleri Ömer Tan Sarıkaya, Kemal Çağlar ile Erdinç Özer bir süre sohbet ettikten sonra gece geç saatte sobaya kömür atıp yattılar.





Ethem Coşkun’un işe gitmemesi üzerine eve gelen bir arkadaşı kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayınca demir korkuluklu pencere camını kırdı. İçeriden duman çıkması üzerine 112 Acil Servis ile 155 polis imdat telefon hattını arayıp yardım istedi.



Bu arada, pencere parmaklık demirlerinden biri kesilerek içeriye küçük bir çocuk sarkıtılarak kilitli olan kapının açılması sağlandı. Eve girildiğinde, salonda ve yatak odasında Ethem, Çiğdem ve Betül Coşkun, Kemal Çağlar, Ömer Tan Sarıkaya ve Erdinç Özer’in öldüğü anlaşıldı.



Yapılan otopside, 6 kişinin sobadan sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi. 6 kişinin cenazesi yarın yarın toprağa verilecek.



Amasya’nın Çobanören köyünde yaşayan yaşlı çift de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.



Karbonmonoksit gazı Gaziantep’te de bir annenin ölümüne yol açtı. Kayseri’de de Nuri ve Seher Çalımlı çifti sabah evlerine giden yakınları tarafından karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölmüş olarak bulundu.



Konya’nın Kadınhanı ilçesinde de bir öğrenci zehirlenerek yaşamını yitirdi.

