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Sobandan sızan gazdan zehirlenen çift hastanede

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar İlçesi'nde, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 28 yaşındaki Cafer Tekin ile eşi 21 yaşındaki Leyla Tekin hastaneye kaldırıldı

16 Kasım 2017 13:26

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Sultanhisar İlçesi\'nde, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 28 yaşındaki Cafer Tekin ile eşi 21 yaşındaki Leyla Tekin hastaneye kaldırıldı.
Sultanhisar\'a bağlı 2012 yılına kadar belde statüsünde olan Atça Mahallesi\'ndeki  Yeni Mahalle\'de 56 Sokak\'taki bir evde oturan  Cafer Tekin, gece soba yanarken eşi Leyla Tekin ile uykuya daldı. Saat 02.30\'da halsiz uyanan Cafer Tekin, eşinin uyanmadığını görünce sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark etti. Cafer Tekin\'in yardım çağrılarıyla komşuları durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çifti ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

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