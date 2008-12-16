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Sağlık

Sobadan zehirlenenlere yoğurt yedirmeyin

Uzmanlar, sobadan zehirlenenlere yoğurt yedirmenin yanlış olduğunu belirtiyor.

16 Aralık 2008 02:00

Acil vakalarda yanıkların üzerine macun sürme, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenenlere yoğurt yedirme ve yılan sokmasında kanı emerek dışarı atma gibi yöntemlerin yanlış olduğu bildirildi.

Halk arasında bilinen tedavi yöntemlerinin yanlışlığına dikkat çeken Bursa Özel Bahar Hastanesi Acil Servis Doktoru Nur Şentürk Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, halk arasında uygulanan acil müdahale yöntemlerinin ciddi olumsuzluklara neden olabileceğini söyledi. Nur Şentürk, verilen yoğurdun kusmaya sebep olduğunu, atıkların akciğere kaçmasına yol açabileceğini, bunun yerine hastanın açık havaya çıkarılarak oksijen almasının sağlanması gerektiğini dile getirdi. Dr. Şentürk, deterjan ve benzeri maddelerin yutulması sonucu yaşanan zehirlenmelerde de hastaya azar azar su verilmesi gerektiğini belirtti.

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