Sobadan zehirlenen anne ile oğlu öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)- ADANA\'da 82 yaşındaki Fatma Çelik ve oğlu 63 yaşındaki Ramazan Çelik, sobadan çıkan gazdan zehirlenip öldü.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşinden ayrılan Ramazan Çelik bir süre önce yalnız yaşayan annesi Fatma Çelik\'in yanına taşındı. 2 gündür anne ve oğlundan haber alamayan komşuları bu sabah evin kapısını çaldı. Kapının açık olması üzerine içeri giren komşular Ramazan Çelik ve Fatma Çelik\'in cansız bedenlerini buldu. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekibi, anne ile oğlunun kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldüğünü tespit etti. Anne ve oğlunun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polisin soruşturması sürüyor.

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