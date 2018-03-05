Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişilik aile, hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi Aziziye Caddesi\'nde meydana geldi. Akşam sobayı yaktıktan sonra uyuyan aile, sabah sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Sabah uyanan baba Ali Ç. (44), eşi Gülay Ç. (40) ve çocukları M.A.Ç. (15) ve A.Ç.Ç. (6) kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Sağlık durumları iyi olan aile tedaviye alındı.



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