Sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen 1\'i çocuk 3 kişi, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, Selvilitepe Mahallesi Özgü Sokak\'ta bulunan 5 numaralı apartman dairesinde meydana geldi. Uğur Karadağ (46), eşi Mülkiye Karadağ (45) ve oğlu Umut Karadağ (13), sabah saatlerinde, yakınları tarafından evde baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen 3 kişi, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi süren 3 kişiden baba- oğulun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.