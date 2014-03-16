T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sobadan sızan gaz anneanne ve torununun canını aldı

Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen anneanne ve torunu hayatını kaybetti.

16 Mart 2014 14:19

Denizli'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 65 yaşındaki kadın ile 5 yaşındaki torunu yaşamını yitirdi.

Melike Yılmaz (5) ile anneannesi Saadet Öztay (65), Muratdede Mahallesi 223/4 Sokak'taki evinde yakınları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Öztay ile torununun sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini tespit ettiği belirtildi.

Kızı ve annesinin ölüm haberini çalıştığı iş yerinde alan anne Pınar Öztay ise fenalık geçirdi.

Olay yerinde cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan inceleme sırasında evin bacasının tıkalı olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden Öztay ve torununun cesetleri, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

ETİKETLER

anneannetorunsobagazsızdıhayatını kaybettipınar özytaymelike yılmazsaadet öztay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24