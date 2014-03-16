Sobadan sızan gaz anneanne ve torununun canını aldı

Denizli'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 65 yaşındaki kadın ile 5 yaşındaki torunu yaşamını yitirdi.

Melike Yılmaz (5) ile anneannesi Saadet Öztay (65), Muratdede Mahallesi 223/4 Sokak'taki evinde yakınları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Öztay ile torununun sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini tespit ettiği belirtildi.

Kızı ve annesinin ölüm haberini çalıştığı iş yerinde alan anne Pınar Öztay ise fenalık geçirdi.

Olay yerinde cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan inceleme sırasında evin bacasının tıkalı olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden Öztay ve torununun cesetleri, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.