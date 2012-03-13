Soba bir aileyi daha yaktı: 4 ölü

T24 - Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü kardeş 4 kişi yaşamını yitrdi.
8 Şubat Mahallesi'nde yaşayan Hacı Çakır ile eşi Dursun Çakır, çocuklarının yattığı oturma odasındaki sobayı yaktıktan sonra uyumak için odalarına gitti.
Sabah oturma odasına giren çift, çocukları Hasan Çakır (19), Zeliha Çakır (20) ve İpek Çakır (15) ile çocukların kuzeni Muhammet Yaşar Çakır'ı (6) hareketsiz yatarken buldu.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.
Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Yaşar Çakır, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ölen kişilerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.