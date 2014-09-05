Snowden'ın Bilgi Üniversitesi'nde yapacağı konuşmaya teknik engel

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın sırlarını sızdırarak dünya çapında bir istihbarat skandalının fitilini ateşleyen Edward Snowden'ın, Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen foruma yapacağı canlı bağlantı iptal edildi.
Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 18.00’de gerçekleştirileceğini duyurduğumuz Edward Snowden canlı bağlantısının, Snowden’ın içerisinde bulunduğu teknik koşullar nedeniyle, iptal edildiğini üzülerek tarafınıza bildiririz." ifadelerine yer verildi.
Rusya'da sürgün hayatı yaşıyor
Edward Snowden ABD istihbaratına ait gizli belgeleri ifşa ettikten sonra Rusya'ya sığınmıştı. Halen Moskova'da sürgün hayatı yaşayan Snowden ortaya çıkardığı gizli belgeler nedeniyle Pulitzer Ödülüne de layık görülmüştü.