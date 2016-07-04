Sneijder'in menajeri: Galatasaray'dan 2.2 milyon euro ceza gelirse gerekeni yaparız

Galatasaray yönetim tarafından 2.2 milyon euro ceza alan Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, "Bize şu ana kadar ulaşan bir ceza yok. Ancak yazılanların ne kadar doğru olduğunu ulaşınca söyleyebilirim" diye konuştu. Sneijder'in geleceği ile ilgili de görüş belirten Albers, "Eğer böyle bir ceza gelirse gerekeni yaparız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray yönetimi, TFF'ye geçen sezon başında bildirdiği disiplin talimatnamesine göre, Sneijder'in hakeme itirazdan gördüğü sarı kartlar için ve Fanatik gazetesine verdiği özel röportajda kullandığı cümlelere karşı 2.2 milyon Euro'luk bir cezayı uygun görmüştü.

Galatasaraylı yetkililer ise, Sneijder konusunda cezayı noter aracılığı ile kendisine ilettiklerini ifade ediyor.

Hollandalı yıldız, 1 Temmuz'daki açılışa katılmamış, oğlunun vaftiz töreni olduğu için İstanbul'a gelmediğini söylemişti.