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Spor

Sneijder'ın golü Avrupa basınında

Alanyaspor maçında 1 gol üç asistle yıldızlaşan Wesley Sneijder'ın golü için 'inanılmaz' yorumu yapıldı

27 Aralık 2016 13:58

Galatasaray'da Wesley Sneijder'ın 2016 yılının son lig maçında attığı muhteşem aşırtma gol Avrupa'da da manşetlere taşıdı.

Noel tatili nedeniyle hafta sonunda maçların oynanmadığı İspanya ve İtalya'da Hollandalı 10 numaranın Galatasaray'ı bir gol, üç asistle uçurduğunun altı çizilirken iki ülkenin spor gazeteleri de attığı golü "inanılmaz" olarak niteledi.

 

Totti'nin golüne benzetildi

 

İtalya'da Mediaset, Sneijder'in yaptığı aşırtmayı, 2005 yılında Roma kaptanı Francesco Totti'nin San Siro'da Inter'e attığı efsane gole benzetirken, İspanyol medyasında bir zamanlar Real Madrid forması giyen Hollandalı yıldızın yeteneğine övgüler yağdı.

 

Son haftalarda yıldızlaştı

 

Ligin ilk 11 haftasında gol atamayan Sneijder sadece 4 asist yapmıştı. Hollandalı 10 numara son beş maçta ise yıldızlaştı; 2 gol atıp 4 asiste imzasını koydu ve Alanyaspor'u tek başına yıkan isim olmayı başardı.

Sneijder'in attığı gol İspanyol spor gazetesi AS'ın internet sitesinde yayınlanırken, Hollandalı yıldızın yaptığı 3 asistle de Alanyaspor'u yıktığı ve Galatasaray'ın lider Başakşehir'in 3 puan gerisinde 2016 yılını bitirdiği okuyuculara duyuruldu.

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