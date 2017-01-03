Sneijder'dan "Türkiye'den ayrıl" diyen annesine: İstanbul'da mutluyuz

Ailesinden, "Türkiye’den ayrıl" baskısı gören Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, "İstanbul'da mutluyuz, hayatımıza devam etmeliyiz” diye konuştu.

Wesley Sneijder'ın annesi Sylvia Sneijder'dan ‘ülkene dön' baskısı gördüğü öğrenildi.



Annesinin, yıldız oyuncuya, “Terör saldırıları nedeniyle çok endişeleniyoruz. Artık yanımıza gel, orası senin için güvenli değil” dediği bildirildi.

"Kendimizi kilitleyemeyiz"

Terör olaylarının Avrupa'nın her şehrinde olduğunu hatırlatan ve kısa süre önce Berlin'deki saldırıyı örnek gösteren başarılı futbolcunun annesine, “İstanbul'da mutluyuz. Hayata devam etmek zorundayız, kendimizi kilitleyemeyiz.



Benzer şeylerin Almanya'da, Fransa'da olmayacağının garantisi yok. Bu yüzden Galatasaray'da kalacağım” karşılığını verdi.