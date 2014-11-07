Sneijder ve Gerrard Kanada yolcusu mu?

NBC, Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Wesley Sneijder'e MLS takımlarından Toronto FC'nin talip olduğunu duyurdu. Kanada ekibi, Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ı da transfer listesine aldı.

Mali sorunlar nedeniyle Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Wesley Sneijder'e sürpriz bir teklif geldi. NBC’nin haberine göre, MLS ekiplerinden Toronto FC, Sneijder ile yakından ilgileniyor. Son bir yılda Jermain Defoe, Michael Bradley ve Gilberto gibi ünlü isimleri transfer eden Kanada ekibi, Sneijder’ın haricinde Liverpool’un efsanesi Steven Gerrard’ı da transfer listesine aldı.

Toronto FC yaptığı flaş transferlere rağmen bu sezon MLS’te Play-off’lara kalamadı. Takımda mutsuz olduğu iddia edilen Defoe’nun da tekrar Premier League’e dönmesi bekleniyor.

Japonlar da ilgileniyor

Geçtiğimiz günlerde Sneijder için şok bir iddia daha ortaya atılmış ve Japon basınında J-League ekiplerinden Tokyo FC’nin yıldız oyuncuyla ilgilendiği yazılmıştı.

Öte yandan Hollandalı yıldız şubat ayında Sports Illustrated'a bir röportaj verirken bir gün MLS forması giyebileceğini söylemiş ve "Amerika’yı seviyorum.Bir gün oraya gitmek ve MLS’te forma giymek isterim” demişti.