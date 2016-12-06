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Spor

Sneijder talibi çıkarsa satılacak!

Galatasaray'ın en çok kazanan futbolcusu Wesley Sneijder, iyi bir teklif gelmesi durumunda satılacak

06 Aralık 2016 13:18

Galatasaray yönetimi, Çin ve ABD kulüplerinin yakından ilgilendiği Wesley Sneijder için masaya oturmaya sıcak bakıyor.

Döviz kurunun yükselmesi, gelirlerinin büyük çoğunluğu Türk Lirası olan Galatasaray, kur farkı nedeniyle Wesley Sneijder'a 2.5 milyon Türk Lirası ödüyor. 

Fanatik'in haberine göre; takımda en çok kazanan isim olan Hollandalı yıldıza 6 ay önce 16 milyon 500 bin TL ödenirken, şimdi ise kur artışı nedeniyle 19 milyon TL ödenmesinden rahatsız olan Dursun Özbek yönetimi, talibi çıkması halinde ocak ayında Sneijder’ı satmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılı kulüple 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan ancak 7.5 milyon Euro karşılığında serbest kalma hakkını elinde bulunduran Sneijder’ın, ayrılmak istemesi durumunda bu ücrette de indirime gidilmesi düşünülüyor.

 

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