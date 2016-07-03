T24 LogoT24 Logo
Spor

Sneijder sezon açılışına katılmadı; bir sezonda aldığı ceza 750 bin Euro'yu buldu

Kulüp, Sneijder'e geçen sezon 11 sarı kart gördüğü için 600 bin, kampa gelmediği için 150 bin ceza kesti

03 Temmuz 2016 00:57

Galatasaray sezon açılışına katılmayan Wesley Sneijder'e ağır bir yaptırım uyguladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yaptığı açıklamayla Hollandalı oyuncuya takıma katılması gerektiği bildirilmesine rağmen kampa gelmediği ifade edilerek ceza uygulandığı duyuruldu. Kulüp, Sneijder'e geçen sezon 11 sarı kart gördüğü için 600 bin, kampa gelmediği için 150 bin, toplamda 750 bin Euro ceza kesti.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı futbolcuya takıma katılması gerektiği önceden söylendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Sezon öncesi tüm oyuncularımıza, yaz mevsiminde milli takımları ile ilgili programları göz önünde bulundurularak bir geri dönüş tarihi verilmişti. Wesley Sneijder’e da takımın büyük bölümü gibi 1 Temmuz’da Florya’da olması gerektiği bildirilmişti. Ancak oyuncumuz bugünkü sezon açılışında ve antrenmanda yer almadı. Konuyla ilgili olarak kulübümüzün disiplin kuralları belli. Yönetim kurulumuz bu çerçevede bir karar verecek.

ETİKETLER

GalatasaraySneijderPara cezası

İlgili Haberler

"Egoları tavan yapmış yöneticilerle Galatasaray bir yere gidemez" sözleri Sneijder'e pahalıya patladı

Dursun Özbek, "Galatasaray gereğini yapacaktır” demişti

Galatasaray Sneijder'i gönderiyor mu?

Hollandalı yıldızın menajeri İstanbul'a çağrıldı

Sneijder'a Everton kancası

Hollandalı Ronald Koeman'ı takımın başına geçiren Everton'da ilk hedef, Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24