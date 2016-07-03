Sneijder sezon açılışına katılmadı; bir sezonda aldığı ceza 750 bin Euro'yu buldu

Galatasaray sezon açılışına katılmayan Wesley Sneijder'e ağır bir yaptırım uyguladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yaptığı açıklamayla Hollandalı oyuncuya takıma katılması gerektiği bildirilmesine rağmen kampa gelmediği ifade edilerek ceza uygulandığı duyuruldu. Kulüp, Sneijder'e geçen sezon 11 sarı kart gördüğü için 600 bin, kampa gelmediği için 150 bin, toplamda 750 bin Euro ceza kesti.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı futbolcuya takıma katılması gerektiği önceden söylendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Sezon öncesi tüm oyuncularımıza, yaz mevsiminde milli takımları ile ilgili programları göz önünde bulundurularak bir geri dönüş tarihi verilmişti. Wesley Sneijder’e da takımın büyük bölümü gibi 1 Temmuz’da Florya’da olması gerektiği bildirilmişti. Ancak oyuncumuz bugünkü sezon açılışında ve antrenmanda yer almadı. Konuyla ilgili olarak kulübümüzün disiplin kuralları belli. Yönetim kurulumuz bu çerçevede bir karar verecek.