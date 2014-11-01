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Politika

Sneijder: Kurtulmak istiyorlarsa söylesinler

Sneijder: Ben dünya yıldızıyım, 2 kez Dünya Kupası finali oynadım. Bu muameleyi hak etmiyorum

01 Kasım 2014 13:09

Galatasaray dün akşam Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ve rahat bir nefes aldı. Ancak gecenin en çok konuşulan olayı, Wesley Sneijder'in yedek kalmasıydı. Hollandalı yıldız, karşılaşmanın ardından,  “Ben Galatasaray'ı çok seviyorum ama sanki böyle davranarak beni bu takımdan ayırmak istiyorlar... Hakkım olan parayı istediğim için beni yedek bıraktırdılar. Tekrarlıyorum, benden kurtulmak istiyorlarsa gereken tüm anlayışı gösteririm. Fakat bunu benim yüzüme söylesinler ve arkamdan iş çevirmesinler” dedi.

Kasımpaşa maçında yedek kalan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder isyan etti.

 

'Verilen sözler tutulmadı'

 

Sneijder menajerine şunları söyledi:

"Ben dünya yıldızıyım, 2 kez Dünya Kupası finali oynadım. Bu muameleyi hak etmiyorum. Bana dürüst davranmayıp arkamdan konuşanları ayıplıyorum. Bana 6 ay önce kaptanlığı söz verdiler. Beni 10 numara oynatacak, takıma hücum sistemini uygulatacak bir hocanın geleceğini söylediler. Yeni yıldızların alınacağına dair sözler verdiler. Hiçbiri olmadı. Kaptanlığımı Melo engelledi. Çünkü benim ondan daha popüler olmamı istemiyordu. Saha içinde ve dışında Melo ile herhangi bir sorunum yok. Ancak kimin bu takım için daha faydalı olduğuna iyi bakmak lazım."

 

'Hoca benden kaçtı'

 

"Geçen hafta idmanlarda yedek takımda oynadım. 2 gün üst üste böyle olunca hocayla görüşmek istedim. Benimle konuşmaktan kaçındı, cevap bile veremedi. Herkesin herkese saygısı olması lazım. Takımın kampa gireceğini 1 gün önce SMS ile öğreniyorum. Böyle bir kurumsal anlayış olmaz. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum ama sanki böyle davranarak beni bu takımdan ayırmak istiyorlar... Hakkım olan parayı istediğim için beni yedek bıraktırdılar. Tekrarlıyorum, benden kurtulmak istiyorlarsa gereken tüm anlayışı gösteririm. Fakat bunu benim yüzüme söylesinler ve arkamdan iş çevirmesinler."

 

Albayrak istedi iddiası

 

Sneijder'in yedek kalmasının ardından önemli bir iddia ortaya atıldı. Abdurrahim Albayrak'ın Prandelli ile konuşarak, "Başarı için yerli oyuncuları kazanmamız lazım. Bunun için yabancıların yerine yerlilere daha çok şans verirsen iyi olur" dediği öne sürüldü. Bunun üzerine Prandelli'nin Sneijder'i kulübede oturtup, ilk 11'de 3 yabancıyı oynattığı iddia edildi.

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