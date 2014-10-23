Sneijder: Bu takım bize bir beden büyüktü

Hollanda'nın NOS televizyonuna 4-0 mağlup oldukları maçı değerlendiren Wesley Sneijder, Alman ekibi Borussia Dortmund karşısında yedikleri erken golden sonra güvenlerinin kaybolduğunu savunarak, “Bu takım bize bir beden büyüktü” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre rakibe, maç boyunca çok fazla alan bıraktıklarını belirten Sneijder, "Kendimize güvenerek maça başladık. Beş dakika içinde 1-0 yenik duruma düşünce güveniniz hızla kayboluyor, bu durumda tahribatı sınırlı tutmak zorundasınız. Bunu da yapamadık. 4-0 yenilmek üzücü. Bundan rakibin bizden iyi olduğu sonucu çıkar. Bu takım bize bir beden büyüktü" değerlendirmesini yaptı.



Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sonuçlardan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne odaklanmaları gerektiğini ifade eden sarı-kırmızılı futbolcu, "Takım olarak elde edebileceğiniz en iyi sonucun, Avrupa Ligi olduğunu görüyorsanız, gerçekçi olmanız lazım. Ben de öyleyim. Tabii ki daha iyi podyumlarda mücadele etmek istiyorsunuz ama bana göre Avrupa Ligi'ne odaklanmamız gerek. Onun için de buna konsantre olmalıyız. Belki grupta 3. olur ve Avrupa Ligi'ne katılırız" diye konuştu.



Sneijder, Fenerbahçe maçında attığı gollerle ilgili de Şampiyonlar Ligi ile Spor Toto Süper Ligi'n farklı olduğuna dikkati çekti. Sahalarında 4-0 yenilmenin kötü bir şey olduğuna vurgu yapan Sneijder, Fenerbahçe maçı gibi bu maçın da geride kaldığını, bu yüzden pazar günkü maça hazırlanmaları gerektiğini ifade etti.