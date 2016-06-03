Snapchat'in günlük kullanıcı sayısı Twitter'ı geçti

Anlık sınırlı görüntü paylaşma uygulaması Snapchat'in günlük kullanıcı sayısı, 10 yıldır piyasada bulunan Twitter'ı geçti.

Business HT'de yer alan habere göre; 2006’da kurulan Twitter’ın günlük kullanıcı sayısı 140 milyonda kalırken, dört yıllık bir geçmişe sahip olan Snapchat'i günlük kullananlar 150 milyona ulaştı.

Sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan Snapchat’in aralık ayındaki günlük kullanıcıları 110 milyon kişiydi. Twitter’ın aylık aktif, 310 milyon kullanıcısı bulunuyor. Twitter resmi olarak günlük aktif kullanıcı verilerini açıklamasa da firma, üçüncü çeyrek raporunda kullanıcılarının yüzde 44’ünün her gün hesaplarına giriş yaptığını açıklamıştı.

Toplam kullanıcı sayısının en fazla olduğu sosyal medya hesabı hâlen Facebook olsa da Snapchat’teki günlük izlenen video sayısı Facebook’u geçti. Snapchat’teki günlük izlenen video sayısı 10 milyarken, günlük aktif 1 milyar kullanıcısı bulunan Facebook’ta bu sayı, Kasım 2015 verilerine göre 8 milyar kişi.

Twitter CEO’su Jack Dorsey de Çarşamba günü katıldığı bir konferansta Snapchat’i “çok modern” olarak tanımlamıştı.