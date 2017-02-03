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Bilim / Teknoloji

Snapchat, hisselerini halka açıyor

Snapchat'in hisse satışından yetkililer, 3 milyar dolar kadar bir gelir elde etmeyi amaçlanıyor

03 Şubat 2017 16:27

Son zamanların popüler sosyal medya platformu olan Snapchat, hisselerini halka açmaya hazırlanıyor.

Shift Delete'de yer alan habere göre, Snapchat yetkililerinin almış olduğu karar doğrultusunda şirketin hisselerini, New York borsasında ilk halka arz için hazırlıklar yapıldığını duyurdu.

Sosyal medya devinin Amerika Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonuna yaptığı başvuru ile, bu yıl içerisinde Snapchat hisselerini New York piyasasına sunacağı resmi olarak açıklandı.

Yapılan bu hamle ile Snapchat'in hisse satışından yetkililer, 3 milyar dolar kadar bir gelir elde etmeyi amaçlanıyor.

Ayrıca Snapchat için yeni bir iş modeli üzerinde çalıştıklarını belirten yetkililer, ileriye dönük olan planları sayesinde oluşabilecek zararların önüne geçerek, riskleri azaltacaklarını belirtiler.

Firmanın geçmiş zamandaki uğramış olduğu zararlara bakacak olursak, 2015 yılında 372 milyon dolar zarar eden sosyal medya devi 2016 yılı içerisinde de ise tam 514,6 milyon dolar zarar etmişti

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