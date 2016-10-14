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BBC Türkçe

Snapchat halka arza 'hazırlanıyor'

Görüntülü mesajlaşma uygulaması Snapchat'in yönetiminin olası bir halka arz için bankalarla görüşmelere başladığı iddia edildi. Halka arz gelecek yıl Mart ayında gerçekleşebilir.

14 Ekim 2016 18:45

Popüler görüntülü mesajlaşma uygulaması Snapchat'in halka arzı gündemde.

Snapchat'in sahibi Snap Inc'in şirketin hisselerini borsada satışa çıkarmak için bankalarla görüşmelere başladığı ifade ediliyor.

Konuya yakın kaynaklar, ABD merkezli yatırım bankaları Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın Snapchat halka arzına aracılık edebileceklerini söylüyor.

Bu bankalar dışında Allen & Co, Barclays, Credit Suisse ve Deutsche Bank'ın da Snapchat'in halka arzında rol oynayacağı da finans çevrelerinde konuşuluyor.

Snapchat'in 25 milyar dolarlık bir değerlemeyle halka arz edilebileceği ifade ediliyor.

Halka arzını gelecek yıl Mart'ta gerçekleştirebileceği ifade edilen Snapchat'in, Kasım 2013'teki Twitter halka arzından bu yana borsaya açılan en büyük sosyal medya şirketi olması bekleniyor.

Snapchat'in günlük kullanıcı sayısı 150 milyon. Uygulama aracılığıyla her gün binlerce mesaj, resim, video paylaşılıyor.

Uygulamada bir mesaj okunduktan sonra otomatik olarak siliniyor.

Sadece 2015'te uygulamayı kullananların sayısı yüzde 350 artmıştı. Uygulamanın kullanıcıları günde toplam 10 milyar video izliyor.

Piyasa veri analiz şirketi eMarketer'a göre, uygulama Snap Inc'e 2017'nin sonuna kadar nerdeyse 1 milyar dolar reklam geliri kazandırabilir.

Snapchat halka arz söylentileri konusunda yorum yapmayı reddetti.

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