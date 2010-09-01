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SMS'LE BANKA DOLANDIRDILAR ANKARA (A.A)

01 Eylül 2010 15:02

-SMS'LE BANKA DOLANDIRDILAR ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Ele geçirdikleri kimlik numaralarını kullanarak bir bankadan cep telefonu mesajı yoluyla kredi çektikleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, özel bir bankanın yetkilileri, aynı telefondan farklı kimlik numaralarıyla SMS yoluyla kredi başvurusu yapıldığını belirledi. Durumdan şüphelenen banka yetkilileri, olayı polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ele geçirdikleri kimlik numaralarını kullanarak SMS yoluyla kredi başvurusunda bulunan, kredi çıkınca da bankanın Ankara ve Muğla'daki şubelerinden sahte kimlik ve evraklarla parayı çeken K.A.Ö, V.K. ve M.Y'yi gözaltına aldı. Zanlıların bu yolla 3 kişi adına toplam 45 bin 300 TL kredi çektiklerini belirleyen polis, bu paraya el koydu. Zanlıların, kredi başvurusunda bulundukları 3 kişi adına daha parayı çekmek için bankaya müracaat ettikleri tespit edildi. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 4 sahte kimlik ele geçirildi. Güvenlik güçleri, zanlıların 90 kişi adına daha SMS yoluyla kredi talebi olduğunu belirledi. Zanlılardan birinin İstanbul'da sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarından 8 arama kaydının bulunduğu da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

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