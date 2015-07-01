SMS'in mucidi hayatını kaybetti

Bir dönemin telefonlarıyla mesajlaşmayı sağlayan servisi SMS'in mucidi olarak bilinen Matti Makkonen hayatını kaybetti. 63 yaşında ölen Finlandiyalı mucit tarafından1984 yılında ortaya atılan kısa mesaj kavramı, 1985 yılında 160 karakter olacak şekilde Friedham Hillebrand tarafından hayata geçirildi. Makkonen, SMS’in fikir babası olsa da patent almadığı için bu icadının karşılığında bir ücret almadı.

Milliyet'te yer alan habere göre, cep telefonu şebekelerinin icat edildiği ilk yıllarda konuşma çok pahalı olduğu için birçok kişi SMS tercih ediyordu. Bu sayede SMS çok popüler olmuş ve insanların haberleşmesinde önemli bir mihenk taşı haline gelmişti.Twitter gibi servislerin temeli de SMS mantığı üzerinden tasarlanmıştı.

Günümüzde internet üzerinden anında mesalaşma servislerinin yaygınlaşmasıyla SMS kullanımı da azaldı.