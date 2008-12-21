SMS yüzünden öldürüldü

Konya'da berberde çalışan bir genç, telefonda tanıştığı ve yüzünü hiç görmediği kızın cep telefonuna gönderdiği, ‘Seni seviyorum bitanem’ yazılı mesaj yüzünden öldürüldü.





Beyşehir ilçe merkezindeki berberde çalışan Hakan Yıldırım (18), yaklaşık 3 ay önce tesadüfen telefonla Şerife Büyükboğa ile tanıştı. Ardından Yıldırım ile Büyükboğa, sürekli telefonla görüşmeye başladı. Yıldırım, yüzünü hiç görmediği Büyükboğa'nın cep telefonuna ‘Seni seviyorum, bitanem’ yazılı mesaj attı.



İddiaya göre, mesajı gören Büyükboğa'nın ağabeyleri Hüseyin Büyükboğa (33), Bekir Büyükboğa (26) ve İsmail Büyükboğa (23), önce genç kızı dövdü. Ardından da Hakan Yıldırım'ı, telefonla arayarak, konuşmak istediklerini belirtti.



Büyükboğa kardeşler, Yıldırım ile buluştuktan sonra, onu otomobille Seydişer yolu Genek Mevkii'ndeki ormanlık alana götürdü. 3 kardeş önce dövdükleri Yıldırım'ı, daha sonra sırtından, boğazından ve omzundan olmak üzere 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Yıldırım'ın cesedi, büfe işleten Hüseyin Büyükboğa'nın çağırdığı 4 kişi tarafından, Avdancık Korusu Mevkii'ndeki ormanlık alana gömüldü.



Olay, Hakan Yıldırım'ın babası Ali Yıldırım'ın 18 Aralık Perşembe günü oğlunun gece eve gelmemesi üzerine, polise haber vermesi ile ortaya çıktı. polis, Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlattı.



Yıldırım'ın, cep telefonu kayıtlarını inceleyen polis, gencin sevgilisi Şerife Büyükboğa'nın ifadesine başvurdu. Genç kız, Hakan Yıldırım'dan gelen mesaj yüzünden 18 Aralık Perşembe günü ağabeylerinden dayak yediğini belirtti. Genç kızın polise verdiği ilk ifadesinde, “3 aydır telefonla Hakan ile konuşuyorduk. Hiç yüz yüze görüşmedik. Telefonla tesadüfen tanışmıştık. Ağabeyimlerim telefonumda Hakan'ın gönderdiği, ‘Seni seviyorum bitanem’ yazılı mesajı görünce beni dövdü” dediği öğrenildi.



Polis, bunun üzerine Şerife Büyükboğa'nın ağabeylerini takibe aldı. Hüseyin Büyükboğa'nın, olay günü Muhammet Alaboğa (19), Hakkı Özmanav (33), Veysel Çetin (23) ve Himket Celek (24) ile temasa geçtiğini belirledi. Ardından, Özmanav, Çetin, Celek ve Alaboğa'yı gözaltına aldı.

Zanlıların ilk ifadesinde, olay ile ilgili bilgilerinin olmadığını Hüseyin Büyükboğa'nın getirdiği cesedi ormanlık alana gömdüklerini söyledi. Bunun üzerine Hüseyin Büyükboğa ile kardeşleri İsmail ve Bekir Büyükboğa gözaltına alındı. İsmail ve Bekir Büyükboğa, cinayeti itiraf ederken, Hüseyin Büyükboğa, suçlamaları kabul etmedi. Üç kardeş ‘kasten adam öldürmekten, Muhammet Alaboğa, Hakkı Özmanav, Veysel çetin ve Himket Celek ise ‘suç delillerini gizlemek’ten Adliye'ye sevk edildi.



Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Hakan Yıldırım'ın cenazesi, Selki Beldesi'nde toprağa verildi. (DHA)

