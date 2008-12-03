SMS ile hayat kurtardı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çalışan gönüllü İngiliz doktor, cep telefonu mesajıyla ameliyat yaparak bir gencin hayatını kurtardı.



Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne bağlı olarak Rutshuru'da çalışan damar cerrahı David Nott, 16 yaşındaki bir gencin kangren olan sol kolunun kesilmesi ameliyatını, meslektaşından aldığı talimatlarla yaptı.



Köprücük kemiği ile kürek kemiğinin kesilmesini gerektiren böyle bir ameliyatı daha önce hiç yapmamış olan Nott, bu konuda tecrübeli bir meslektaşını arayarak yardım istedi.



Genç için, "Ölüyordu. Kendisini gördüğümde 2-3 günlük ömrü kalmıştı" diyen Nott, cerrah arkadaşından mesajla yardım istediğini ve meslektaşının ameliyatın nasıl yapılacağını mesaj atarak adım adım anlattığını söyledi.



Ameliyatın ekimde yapıldığı, ölümden dönen çocuğun tamamen iyileştiği bildirildi.



(AA)

