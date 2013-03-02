SMS ile gelen kredi kartı borç gecikme bildirimi için 5 lira alınıyor!

Bankaların kredi kartı borç gecikme bildirim mesaj bedelinin 5 lira olduğu bu ücretin de tüketiciye ödetildiği belirtildi.

Mardin Tüketici Koruma ve Bilgilendirme Derneği Başkanı Musa Öztürk, yaptığı açıklamada, son günlerde tüketicilerden yoğun şekilde gelen şikayetlerin başında bankaların tüketicilerle ilgili kredi kartı işlemleri olduğunu söyledi.

Bankaların kredi kartları veya diğer borçlarla ilgili tüketicilere gönderdiği ihtarnamelerle ilgili olarak ücret alındığını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

“Bankalardan tüketicilere SMS gönderilerek 5-6 lira bildirim ücreti alınmakta. Bu yüksek bir ücret olduğu gibi zaten borcunu ödemekte güçlük çeken tüketiciyi daha da mağdur etmektedir. Tüketicilere zorunlu olarak gönderilen mesajları tüketiciye yüklemek haksızlıktır. Her ne kadar bankalar (bizim mevzuatımızda böyle şey var) dese de sadece banka mevzuatını düşünmemek lazım. 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu'nu da düşünüp değerlendirmek lazım. Tüketici Koruma Kanunu'nda böyle bir ücret söz konusu değil. Ama bankalar bunu sadece kendi mevzuatlarını uygulayarak tüketiciyi bağlamalarını doğru bulmuyorum. Bankalar ticaret yapıyor. Bu kesinlikle yüksek bir ücrettir. Tüketiciyi mağdur eden ücrettir. Yasal olduğunu söylemek doğru bir şey değildir.”



ATM'den de ücret alınıyor



Bankaların ATM'lerde yapılan işlemlerden de ücret aldığına işaret eden Öztürk, şöyle devam etti:

“Oysa tüketici normal olarak kendi borcunu ödüyor, veya kendi borcunu sorguluyor, kredi kartı hareketlerini öğrenmek için ATM'lerde işlem yaptığı zaman bazı bankalar bundan da ek ücret alıyor. Kartının işlemlerini öğrenmek tüketicinin doğal hakkı. Tüketicileri şu şekilde uyarıyoruz. Bankalardan kredi kartı ve tüketici kredisi alacakları zaman bunların şartlarını iyi müzakere etsinler. Kendilerinin aleyhine olan sözleşme hükümlerini kabul etmesinler. Bir bankayla anlaşamıyorsa başka bankaya gitsinler. Tek taraflı olarak hazırlanan bu sözleşmeleri özellikle müzakere etmelerini tavsiye ediyoruz.”

Öztürk, dernek olarak tüketiciyi bilgilendirdiklerini, Tüketici İl Hakem heyetlerine yönlendirdiklerini de kaydetti.



İtirazı kabul edilmedi



Bu arada İ.S. adlı tüketici, bir bankanın kredi kartını kullanırken kendisine bankadan gönderilen ekstrede gecikme bildirim ücreti adı altında 5 lira ücret alındığını fark ettiğini, bunun üzerine bankaya yaptığı itirazda, bankanın kendisine bu ücretin SMS bedeli olduğu bilgisini verdiğini aktardı.

Tüketici, yazılı olarak yaptığı itirazda da bankanın kendisine “Bankanın gecikmiş kredi kartı borcunuzla ilgili borç tutarının ve son ödeme tarihi bildirmek amacıyla bankamız tarafından yapılan her türlü bildirim için gecikme bildirim ücreti alınacaktır. Hesap özeti dönemi içinde SMS, e-posta ve veya mektup ile müşteriye birden fazla gecikme bildirimi yapılabilecek ve her hesap özetinde maksimum 5 TL ücret alınacaktır. Uygulama tamamen kanuna uygundur. Bu ücreti ödemek istemeyen müşterilere olumlu yanıt veremediğimizi bildiririz” şeklinde mektup gönderdiğini kaydetti.

Ayrıca şubat ayı itibarıyla bu ücretin 6 liraya yükseltildiği de ifade edildi.