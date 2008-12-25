SMS bağışlarında vergi kaldırıldı

Cep telefonundan kısa mesajla yapılan bağışlardan yapılan yüzde 15'lik Hazine kesintisi kaldırıldı. Kesintinin sona ermesiyle Şubat ayından bu yana durma noktasına gelen SMS bağışlarının önü yeniden açıldı.



Cep telefonundan kısa mesajla yapılan bağışlardan yapılan yüzde 15'lik Hazine kesintisi kaldırıldı. Kesintinin sona ermesiyle Şubat ayından bu yana durma noktasına gelen SMS bağışlarının önü yeniden açıldı.



Hazine ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kesintiden vazgeçmesi üzerine gözler, derneklerle kısa mesajla bağış anlaşmalarını iptal eden üç GSM şirketine çevrildi. Cep operatörleri ise yardımseverlerin derneklere yaptığı bağışlara yeniden aracılık etmek için kolları sıvadı.





SMS bağışlarında yaşanan karmaşa 2008 Şubat ayına dayanıyor. Daha önce olmayan kısa mesajla yapılan bağışlarından vergi kesintisi yüzünden 'Terörle Mücadele Kahramanlarına Destek Kampanyası' ile Kimse Yok mu gibi derneklere gelen kısa mesajlı bağışlarda büyük bir düşüş yaşandı. Çünkü her 5 YTL'lik bağış için yüzde 15 oranında vergi istenen cep operatörleri, yardım kuruluşları ile yapılan anlaşmalarını bir bir iptal etti. İptal gerekçesi olarak ise 'Ticarete değil bağışa aracılık ediyoruz' tepkisini gösteren üç GSM şirketi bir mesaj karşılığı 75 Yeni Kuruş Hazine payı ödemeye karşı çıktı. Bu yüzden Turkcell aboneleri, üç aydır Kimse Yok mu Derneği'ne kısa mesaj ile bağış yapamıyor.







Operatörler ve dernek yetkililerinin yüzde 15'lik kesintinin iptali için Hazine Müsteşarlığı ve BTK'ya yaptıkları başvuru sonuç verdi. Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürü Sefa Pamuksuz imzasıyla derneklere yazı geçildi. 19 Aralık 2008 tarihli yazıda, "Müsteşarlığımızın, kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların GSM şirketleri üzerinden gerçekleştirdiği kampanyalara yapılan bağışlar üzerinden yüzde 15 oranında Hazine Payı almak gibi bir görüş ve uygulaması bulunmamaktadır." denildi. Pamuksuz imzalı yazıda, söz konusu görüşün üç GSM şirketine de gönderildiği belirtilirken, müsteşarlığın hazine kesintisi almama görüşünün iletildiğine dikkat çekiliyor.







Hazine'nin yazısı üzerine GSM şirketleriyle irtibata geçtiklerini söyleyen Kimse Yok mu Derneği Bilgi İşlem Koordinatörü Ersin Bölükbaş, yardımseverlerin Turkcell üzerinden bağış yapamadığını, bunun çözümü için şirketle görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti. Bölükbaş, Turkcell yetkililerinin tekrar SMS'li bağışa aracılık etmek için çalışmalara başladığını dile getirdi. Hayırseverlerin sorunun biran önce çözümünü istediğini kaydeden Bölükbaş, kontörlü hat abonelerinin de SMS'li bağış yapmak istediklerini aktardı.



Ayda 550 Bin Bağış Mesajı Atılıyor



Kısa mesajla bağış, derneklerin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında hayati önem taşıyor. Aboneler, belli bir numaraya mesaj atıyor. Atılan SMS karşılığında cep telefonu faturalarına 5 YTL ekleniyor. Turkcell, Vodafone ve Avea, bu gelirleri hayır derneklerine aktarıyor. Dernekler de bu bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. SMS mesajını, pratik olduğu için tercih eden yardımseverler derneklere ayda ortalama 550 bin mesaj gönderiyor. 5 YTL ile çarpıldığında ayda yaklaşık 550 bin yeni lira ihtiyaç sahiplerinin derdine derman oluyor

