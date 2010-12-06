-SMITH: BURSASPOR SAHAYA İDDİALI ÇIKACAK BURSA (A.A) - 06.12.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda yarın Bursaspor ile karşılaşacak olan Glasgow Rangers'ın teknik direktörü Walter Smith, ''Şampiyonlar Ligi'nde son maçını oynayacak olan Bursaspor'un yarın akşam sahaya çok iddialı çıkacağını düşünüyorum'' dedi. Smith, kamp yaptıkları Çelik Palas Otel'de düzenlediği basın toplantısında, takımın genel durumunun gayet iyi olduğunu, yarın akşamki maç için galibiyetten başka sonuç düşünmediklerini söyledi. Bursaspor açısından Avrupa defterinin kapandığını, kendilerinin ise UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceklerini anımsatan Smith, ''Şampiyonlar Ligi'nde son maçını oynayacak olan Bursaspor'un yarın akşam sahaya çok iddialı çıkacağını düşünüyorum. Yarın akşam iyi bir oyun olmasını bekliyorum. Şampiyonlar Ligi son maçını iyi bir sonuçla bitirmek istiyoruz. Yarın akşam çok heyecanlı bir maç oynanacağını düşünüyorum'' diye konuştu. Smith, bir gazetecinin, ''Glasgow Rangres'ın performansında hissedilir bir artış var'' yönündeki değerlendirmesi üzerine, ''Evet, yükselen bir performansımız ve grafiğimiz var. Bunu gerek İskoç liginde, gerekse UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürmek istiyoruz'' dedi. Bir Türk gazetecinin, ''Bursa'ya bir kez daha hoşgeldiniz. Bir kez daha diyorum, çünkü daha önce 1976 yılında Dundee United takımında futbol oynarken Bursaspor'a karşı Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda forma giymiş ve o maçta 1-0 yenilmiştiniz. Yarın akşamki maçla ilgili beklentiniz nasıl'' yönündeki sorusuna Smiht, ''Umarım bu defa geçen maça göre daha iyi bir sonuç alırız. Böyle bir beklenti içindeyiz'' yanıtını verdi.