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Bilim / Teknoloji

Smile DSL'den hız atılımı

Smile ADSL’in 8 kata kadar hızlı ADSL paketleri ile 16 ve 32 Mb’lik VDSL2 paketleri yarından itibaren satışa sunulacak

01 Mart 2009 02:00

Smile ADSL’in 8 kata kadar hızlı ADSL paketleri ile 16 ve 32 Mb’lik VDSL2 paketleri yarından itibaren satışa sunulacak

Smile ADSL, 8 kata kadar hızlı ADSL paketleri ile 16 ve 32 Mb’lik VDSL2 paketleriyle, Türkiye genelinde interneti hızlandıracak. smile adsl, 29 TL’ye 2 kat hızlı internetten, 32 Mb hızda limitsize varan çok hızlı ve avantajlı yeni ADSL ve VDSL2 paketlerini yarından itibaren satışa sunacak. 

Smile ADSL'in "hızlı internet paketleri” ile yeni, hızlı ve geliştirilmiş internet paketleri, hem limitli kullanıcılar hem de limitsiz kullanıcılar için hazırlandı. smile adsl, limitli paketlerine 2 Mb hızında 4 GB’lık paketi, limitsiz kullanımda ise 1, 2 ve 4 Mb hızlarında limitsiz ADSL paketlerine 8 Mb hızını; ayrıca 16 MB ve 32 Mb hızlarında VDSL2 paketlerini ekledi. smile adsl’e katılan yeni aboneler, artık limitsiz internet dünyasında sekiz kata kadar daha yüksek hızlarda gezebilecek ya da 31 Mart’a kadar geçerli olan tanışma fiyatından faydalanarak limitli paketle aynı fiyata iki kat hızdan faydalanabilecek.

VDSL2 ile uyumlu modemi ücretsiz olarak sunan avantajlı paketler de yarından itibaren satışa sunulacak. 24 aylık VDSL2 kampanya paketlerinde ise VDSL2 modemin yanısıra 29 TL değerindeki aktivasyon ile birlikte ücretsiz  kurulum hizmeti verilecek.

Kendi altyapısıyla hizmet veren smile adsl, yeni hızlı ve geliştirilmiş internet paketleriyle abonelerine dünya standartlarında bir hizmet sunmayı hedefliyor. 

Smile ADSL’in yeni internet paketleri, Türkiye genelinde tüm illerde abonelerle buluşacak.

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