SMA hastası Poyraz Ali için destek kampanyası; "Zaman hızla daralıyor"

Sinop’ta, Tuğçe ve Ali Kurttekin çiftinin, spinal musküler atrofi (SMA) teşhisi konulan çocukları Poyraz Ali’nin (3), için yardım kampanyası devam ediyor. Annesi Tuğçe Kurttekin, herkesi yardıma çağırarak "Tek umudumuz bu tedavi. Lütfen yardım edin" dedi.

3 yaşındaki SMA hastası Poyraz Ali'nin gen tedavisi için kullanması gereken 'Zolgensma' ilacını alabilmesi için başlatılan kampanya devam ediyor. Instagram üzerinden video yayınlayarak zamanla yarıştıklarını söyleyen anne Kurttakin, "Oğlum kilo almasın ama aynı zamanda da besinsiz kalmasın diye girdiğim bu savaşı maalesef kaybediyorum. Poyraz Ali büyümesi gereken her çocuk gibi kilo alıyor...Şu an 12,5 kiloya ulaştı. Bizim için zaman hızla daralıyor..." dedi.

Aile, 2,4 milyon dolarlık maliyeti olan gen tedavisi için yaptıkları yardım çağrısını Instagram hesaplarından sık sık yenilerken, "Poyraz Ali’nin tedavisi için Ocak ayı bitmeden hastanede olmalıyız...

Vize işlemlerimiz ve olası tüm aksilikleri göz önüne alarak son 35 gün. Artık geriye doğru sayıyoruz.." dedi.