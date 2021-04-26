SMA hastası Asya için kritik 70 gün

Antalya'da Güneş ve Bayram Demir çifti, SMA Tip 1 hastası 21 aylık kızları Asya için kritik sürece girildiğini söyledi. Kızının gen tedavisi alması için valilik izniyle yardım topladıklarını belirten Bayram Demir, "70 gün içinde tedavisine başlanmazsa kızımı kaybedeceğim ya da artık tedavi edilemeyecek duruma gelecek" dedi.



Antalya'da yaşayan Güneş- Bayram Demir çifti, kızlarının nefes alırken zorlandığını ve beslenmede sorun yaşadığını, bunun yanı sıra kilo kaybı olduğunu fark etti. Demir çifti, hastaneye gittiklerinde kızlarının SMA Tip-1 hastası olduğunu öğrendi. Tedavi yollarını arayan aile, sosyal medyadan da seslerini duyurmaya çalıştı.

"Kızım için son günler"

Baba Bayram Demir, gen terapisi tedavisinin ABD, Dubai ve İngiltere’de mümkün olduğunu söyledi. Diğer çocuklarında herhangi bir hastalık olmadığını anlatan Demir’e, Antalya Valiliği tarafından yardım toplayabilmesi için izin verildi. Daha önce de 2 defa yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne bir kere daha götürülen Asya’nın tedavisi sürüyor.

Bayram Demir, “Kızım için son günler. Tedavisi ve rahat nefes alması için elimizden geleni yapıyoruz. 70 gün içinde tedavisine başlanmazsa kızımı kaybedeceğimi ya da artık tedavi edilemeyecek duruma gelecek. Şu anda hastanede yatıyor ve annesi yanında ona refakatçilik yapıyor. Ben de dışarıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum" dedi.

Gen tedavisinin 24 aylık olana kadar uygulandığını belirten Demir, 2 milyon dolar toplanması için başlattıkları kampanyada şu ana kadar 839 bin dolar bağışta bulunulduğunu söyledi.