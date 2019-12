‘Slumdog Millionaire’in ödül sayısı 70 oldu

7’si BAFTA, 4’ü Altın Küre olmak üzere 62 ödül kazanan Danny Boyle’un ‘Slumdog Millionaire’ filmi, Los Angeles’taki Oscar törenlerinde ödül sayısını 70’e çıkardı.



‘Milyoner’ ekibi ödülleri toplarken, Hindistan’da da halk televizyon başındaydı. Film, Hindistan’da eleştirilere maruz kalsa da, Hindistan Başbakanı Manmohan Singh, filmin ekibine bir kutlama mesajı gönderdi ve “Hindistan’ı çok gururlandırdılar” dedi.



81. Oscar Ödülleri, Kodak Tiyatrosu’nda yapılan, her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli geçen bir törenle sahiplerini buldu. Danny Boyle’un Mumbai’nin varoşlarını mesken edinen, Hintli oyuncularla çektiği düşük bütçeli filmi ‘Milyoner / Slumdog Millionaire’, En İyi Yönetmen ve En İyi Film de dâhil olmak üzere tüm önemli kategorileri topladığı sekiz Oscar’la gecenin yıldızı oldu.



‘Milyoner’, diğer güçlü rakibi David Fincher imzalı, Brad Pitt, Cate Blanchett gibi önemli oyuncuların rol aldığı ‘büyük film’ kategorisindeki “Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi / The Curious Case of Benjamin Button”ın varlığını unutturdu. ‘Benjamin Button’ sadece üç teknik kategoride ödül alabildi.



Fincher’ın filmi dışında gecede hayal kırıklığı yaşayan diğer film, Ari Folman’ın yönettiği İsrail yapımı animasyon “Beşir’le Vals / Waltz With Beshir” oldu. En İyi Yabancı Film dalının en güçlü adayı “Beşir’le Vals”in ödül alacağı tahmin edilirken, Oscar, Japon filmi ‘Departures’a gitti.



’Milyoner’in ödül yağmurunda, neredeyse tüm ekip değişik kategorilerde sahneye çıktı. Danny Boyle, En İyi Yönetmen Ödülü’nü alırken, ‘Winnie the Pooh’ çizgi filmindeki Tigger karakteri gibi hoplayıp zıpladı. Bu hareketini konuşmasında şu sözlerle açıkladı:

“Çocuklarıma eğer bu mucize gerçek olursa, ödülü Tigger’ın ruh hali içinde kabul edeceğimi söylemiştim.”



Gordon Brown: Gurur duydum



İngiltere Başbakanı Gordon Brown, yaptığı açıklamada Oscar törenlerinde İngiliz yapımlarının öne çıkmasının ülkenin, sinema endüstrisinin öncüsü olduğunu kanıtladığını belirtti. Gordon, ‘Milyoner’in sekiz dalda Oscar ödülü alması ve İngiliz aktris Kate Winslet’in En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar almasından, “İnanılmaz gurur duyduğunu” sözlerine ekledi.



Ölümden sonra gelen Oscar



Gecenin beklenen ödüllerinden biri ‘Kara Şövalye / The Dark Knight’ta, Batman’ın baş düşmanı Joker’i canlandıran Heath Ledger’ın aldığı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ıydı. 1976’da Oscar alan Peter Finch’in ardından öldükten sonra Oscar alan ikinci aktör olan Ledger, geçtiğimiz yıl ocak ayında, hayatını kaybetmişti. Ödülü, Ledger’ın annesi, babası ve kız kardeşi aldılar. Ünlü simalar Ledger’ı ayakta alkışlarken, babası Kim Ledger, ödülün “Heath’in çok sevdiği sinema camiasındaki arkadaşları tarafından kabul edilmekteki sessiz arzusunu tasdik ettiğini” söyledi



15 dakika ağladı



Woody Allen’ın yeni filmi “Barselona, Barselona / Vicky Christina Barcelona”da canlandırdığı nevrotik kadın performansı, Penelope Cruz’a En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandırdı. İspanyol aktris, sonradan yaptığı açıklamada, 15 dakika boyunca koridora saklanıp ağladığını belirtti.



‘Şampiyon’ o oldu



En İyi Erkek Oyuncu dalında, “Şampiyon / The Wrestler”da rol alan güçlü rakibi Mickey Rourke’ı geride bırakan ve “Mystic River”ın ardından ikinci Oscar’ını alan aktör Sean Penn, “Bana, eşcinsel seven muamelesi yapan sizler” diyerek Akademi üyeleri ile şakalaştı. “Milk”te canlandırdığı eşcinsel hakları lideri Harvey Milk performansıyla ödül alan Penn, zorlu kişiliğine gönderme yaparak, “Beni takdir etmeyi sizin için ne kadar zorlaştırdığımı biliyorum” dedi. Politik yönüyle tanınan Penn, Barack Obama’nın seçilmesine değinerek, “Bu kadar zarif bir adamı başkan olarak seçen ülkeye teşekkür ederim” diye konuştu.



Winslet soğukkanlıydı



En İyi Kadın Oyuncu ödülünü, bu yıl kariyeri açısından harika bir yıl geçiren ve BAFTA’larda hem En İyi Kadın hem de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini alan Kate Winslet kazandı. Winslet, BAFTA’larda yaşadığı duygusal anlara nazaran Oscar’ı daha soğukkanlı karşıladı. “The Reader” adlı filmde, bir Nazi gardiyanını canlandırdığı rolü ile Oscar alan Winslet, 5 kez aday gösterildiği Oscar’lardaki bahtsızlığını böylece yendi.



81 Oscar ödülleri



En İyi Film: Slumdog Millionaire

En İyi Erkek Oyuncu: Sean Penn (Milk)

En İyi Kadın Oyuncu: Kate Winslet (The Reader)

En İyi Yönetmen: Danny Boyle (Slumdog Millionaire)

En İyi Yabancı Film: Departures (Japonya)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Heath Ledger (The Dark Knight)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Penelope Cruz (Vicky Cristina Barcelona)

En İyi Özgün Senaryo: Dustin Lance Black (Milk)

En İyi Uyarlama Senaryo: Simon Beaufoy (Slumdog Millionaire)

En İyi Animasyon: WALL-E

En İyi Kısa Animasyon: La Maison En Petits Cubes

En İyi Sanat Yönetmenliği: The Curious Case Of Benjamin Buton

En İyi Kostüm Tasarımı: The Duchess

En İyi Makyaj: Greg Cannom (The Curious Case Of Benjamin Button)

En İyi Görüntü Yönetmenliği: Slumdog Millionaire

En İyi Kısa Metrajlı Film: Spielzeugland (Toyland)

En İyi Belgesel: Man On Wire

En İyi Kısa Metrajlı Belgesel: Smile Pinky

En İyi Görsel Efekt: The Curious Case Of Benjamin Buton

En İyi Ses Kurgusu: The Dark Knight

En İyi Ses Miksajı: Slumdog Millionaire

En İyi Kurgu: Slumdog Millionaire

Onur Ödülü: Jerry Lewis

En İyi Film Müziği: Slumdog Millionaire

En İyi Orijinal Şarkı: Jai Ho (Slumdog Millionaire)