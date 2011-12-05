-Slovenya'daki seçimlerde sürpriz SARAYBOSNA (A.A) - 04.12.2011 - Slovenya'da yapılan erken genel seçimlerde, Merkezi Seçim Kurulu'nun açıkladığı ilk sonuçlara göre, başkent Ljubljana'nın merkez sol belediye Başkanı Zoran Jankoviç'in partisi yüzde 29 oranında oy kazandı. Merkezi Seçim Kurulu, seçimlerin ilk resmi geçici sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, Zoran Jankoviç'in Pozitif Slovenya Partisinin yüzde 29 oranında oy aldığı, Slovenya Demokratik Partisinin (SDS) yüzde 25,8 oranında oy aldığı bildirildi. 90 milletvekilinden oluşan Slovenya Parlamentosu'nda böylece Pozitif Slovenya'nın 29 SDS'in de 25 koltuk kazandığını belirtilen açıklamada, eski başbakan Borut Pahor'un Sosyal Demokrat Partisinin yaklaşık yüzde 10 oranında oy kazandığını kaydedildi. Açıklamada, ilk sonuçların yaklaşık yüzde 20 oranındaki oyların sayılmasının ardından açıklandığını da belirtildi.