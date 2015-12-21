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Dünya

Slovenya’nın eşcinsel evlilik referandumunda karar çıktı

Halkın yüzde 63'ü "hayır" oyu kullandı

21 Aralık 2015 11:05

Slovenya Ulusal Seçim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, resmi olmayan rakamlara göre eşcinsel evliliğe karşı yapılan referandumda halkın yüzde 63,48'nin "hayır" oyu kullandığı belirtildi.

NTV’nin haberine göre, TSİ 20.00'de sona eren referanduma ilişkin sandıkların yüzde 99,89'luk kısmının açıldığı, resmi sonuçların 16 Şubat'ta duyurulacağı bildirildi.

Slovenya'da 1,7 milyon vatandaşın referanduma katıldığı belirtilen açıklamada, eşcinsel evliliklerin ülkede yasal hale gelmesi yönünde halkın oyunu "hayır" yönünde kullandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, eşcinsel evliliklerin yasallaşması yönündeki referandum kararının ülkede bu tarz evliliklere karşı olan Katolik Kilisesi ile ilgili din kuruluşları tarafından alındığı kaydedildi.

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