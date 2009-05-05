Slovenya Hırvatistan sınır krizine AB hakemliği

Hırvatistan, Slovenya ile sınır anlaşmazlığında AB'nin arabuluculuk teklifini kabul ettiğini bildirdi.



Hırvatistan Devlet Başkanı Stjepan Mesiç, Başbakan İvo Sanader ve meclisteki partilerin liderleriyle görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, parlamentodaki partilerin tamamının AB'nin, "Slovenya ile sınır anlaşmazlığının çözülmesi için uluslararası hakemlik" önerisini desteklediğini söyledi.



Mesiç, AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn'i 24 saat içinde arayarak teklifi kabul ettiklerini bildireceğini ifade etti.



Hırvatistan'ın AB'ye katılım görüşmelerinin önündeki en büyük engel olan sınır anlaşmazlığının kökeni eski Yugoslavya cumhuriyetlerinin 1991'de federasyondan ayrılmasına kadar dayanıyor.



AB üyesi olan Slovenya ise Rehn tarafından yapılan teklife sıcak bakmıyor. Slovenya Başbakanı Borut Pahor, sınır anlaşmazlığı konusunda ulusal uzlaşı arayacaklarını, AB'nin teklifi üzerinde bazı düzeltmeler isteyeceklerini söyledi.



AB diplomatları sınır sorunu acilen çözülmezse Hırvatistan'ın bu yıl AB'ye katılım müzakerelerini tamamlayıp, 2010 ya da 2011 yılında AB'ye girme hedefine ulaşmasının zor olduğunu belirtiyor.



