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Spor

Slovenya, Cezayir'i tek golle geçti

2010 Dünya Kupası C Grubu maçında 2. maçında Slovenya, Cezayir'i 1-0 yendi.

13 Haziran 2010 03:00

T24 - 2010 Dünya Kupası C Grubu maçında 2. maçında Slovenya, Cezayir'i 1-0 yendi. Slovenya'ya galibiyeti getiren golü 79. dakikada Robert Koren attı. Cezayir asıllı Fransız futbolcu Zinedine Zidane'nın da tribünden izlediği maçta Cezayirli futbolcu Ghezzal 73. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.


Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda 3. gün heyecanı C Grubu'nda oynana Cezayir-Slovenya maçı ile başlarken, gruptaki 2. maçta Slovenya Cezayir'i 1-0 mağlup etti.


Dün oynanan İngiltere-ABD karşılaşmasına İngiliz kaleci Green'in hatası ile beraberliği getirirken, Sloven futbolcu Robert Koren'in  79. dakikada uzak mesafeden çektiği şutta Cezayirli kaleci Faouzi Chaouchi'nin hatasıyla ağlarla buluştu.


Slovenya, bu galibiyetle grupta liderliğe yükselirken, maçın 73. dakikasında Cezayirli Ghezzal ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atılırken takımını 10 kişi bıraktı.


Karşılaşmayı yaklaşık 30 bin futbolsever tribünden izlerkeni Cezayir asıllı Fransız Zinedine Zidane da maçı izleyenler arasındaydı.



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Cezayir Slovenya maçının şu ana kadar Dünya Kupası'nda oynanan en vasat maç olduğunu söyleyebiliriz. Bunda iki takımında teknik olmayan oyunculardan kurulması ana sebepti. Cezayir daha çok oynamak isteyen taraftı fakat onlarda adeta kanı hızında oynuyorlardı. Bu yavaşlıkta bir futbol anlayışı ile ileri gitmeleri zor.


Maçın kırılma noktası Ghazzel'in oyundan atılması oldu. Bu çok basit görülmüş bir karttı. Her iki takımın teknik oyuncu sayısındaki sıkıntı maçı kısır bir orta saha mücadelesine dönüştürürken Slovenya kalecisi Handanovic'in bu galibiyetin mimarı olduğunu söyleyebiliriz.



Stat: Peter Mokaba

Hakemler: Carlos Alberto Batres (Guatemala), Leonel Leal (Kosta Rika), Carlos Pastrana (Honduras)

Cezayir: Faouzi Chaouchi, Mecid Bougherra, Refik Halliche (Dk. 58 Abdelkader Ghezzal), Antar Yahya, Nadir Belhacı, Kerim Matmour (Dk. 81 Rafik Saifi), Hassan Yebda, Medhi Lacen, Kerim Ziani, Fuad Kadir (Dk. 82 Adlane Guedioura), Refik Djebbour

Slovenya: Samir Handanoviç, Miso Brecko, Marko Suler, Bostjan Cesar, Bojan Jokiç, Valter Birsa (Dk. 84 Nejc Pecnik), Robert Koren, Aleksandar Radosavljeviç (Dk. 87 Andrej Komac), Andraz Kirm, Zlatko Dediç (Dk. 53 Zlatan Ljubiankic), Milivoje Novakoviç

Gol: Dk. 79 Robert Koren

Sarı kartlar: Dk. 59 Abdelkader Ghezzal (Cezayir), Dk. 35 Aleksander Radosavljevic, Dk. 90+3 Andrej Komac (Slovenya)

Kırmızı kart: Dk. 73 Abdelkader Ghezzal

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