Slovenya, Cezayir'i tek golle geçti

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NTV Spor'dan Mert Aydın'ın analizi: Kupanın en vasat maçı

Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda 3. gün heyecanıC Grubu'nda oynana Cezayir-Slovenya maçı ile başlarken, gruptaki 2. maçta Slovenya Cezayir'i 1-0 mağlup etti.Dün oynanan İngiltere-ABD karşılaşmasına İngiliz kaleci Green'in hatası ile beraberliği getirirken, Sloven futbolcu Robert Koren'in 79. dakikada uzak mesafeden çektiği şutta Cezayirli kaleci Faouzi Chaouchi'nin hatasıyla ağlarla buluştu.Slovenya, bu galibiyetle grupta liderliğe yükselirken, maçın 73. dakikasında Cezayirli Ghezzal ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atılırken takımını 10 kişi bıraktı.Karşılaşmayı yaklaşık 30 bin futbolsever tribünden izlerkeni Cezayir asıllı Fransız Zinedine Zidane da maçı izleyenler arasındaydı.Cezayir Slovenya maçının şu ana kadar Dünya Kupası'nda oynanan en vasat maç olduğunu söyleyebiliriz. Bunda iki takımında teknik olmayan oyunculardan kurulması ana sebepti. Cezayir daha çok oynamak isteyen taraftı fakat onlarda adeta kanı hızında oynuyorlardı. Bu yavaşlıkta bir futbol anlayışı ile ileri gitmeleri zor.Maçın kırılma noktası Ghazzel'in oyundan atılması oldu. Bu çok basit görülmüş bir karttı. Her iki takımın teknik oyuncu sayısındaki sıkıntı maçı kısır bir orta saha mücadelesine dönüştürürken Slovenya kalecisi Handanovic'in bu galibiyetin mimarı olduğunu söyleyebiliriz.Peter MokabaCarlos Alberto Batres (Guatemala), Leonel Leal (Kosta Rika), Carlos Pastrana (Honduras)Faouzi Chaouchi, Mecid Bougherra, Refik Halliche (Dk. 58 Abdelkader Ghezzal), Antar Yahya, Nadir Belhacı, Kerim Matmour (Dk. 81 Rafik Saifi), Hassan Yebda, Medhi Lacen, Kerim Ziani, Fuad Kadir (Dk. 82 Adlane Guedioura), Refik DjebbourSamir Handanoviç, Miso Brecko, Marko Suler, Bostjan Cesar, Bojan Jokiç, Valter Birsa (Dk. 84 Nejc Pecnik), Robert Koren, Aleksandar Radosavljeviç (Dk. 87 Andrej Komac), Andraz Kirm, Zlatko Dediç (Dk. 53 Zlatan Ljubiankic), Milivoje NovakoviçDk. 79 Robert KorenDk. 59 Abdelkader Ghezzal (Cezayir), Dk. 35 Aleksander Radosavljevic, Dk. 90+3 Andrej Komac (Slovenya)Dk. 73 Abdelkader Ghezzal