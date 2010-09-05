-SLOVENYA: 87 - AVUSTRALYA: 58 İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda 2. tur maçında Avustralya'yı 87-58'lik skorla yenen Slovenya, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmaya kötü başlayan Avustralya, ilk periyotta 6 dakika 35 saniye sayı atamadı. Slovenya, Brezec, Lakovic ve Dragic'in basketleriyle ilk periyodun bitimine 3 dakika 25 saniye kala 12-0'lık skorla rakibine üstünlük kurdu. Maçta ilk sayısını başlama düdüğünden 6 dakika 36 saniye sonra Ingles ile bulan Avustralya, ilk periyodu 16-8 geride kapadı. İkinci periyotta Lakovic, Becirovic, Udrih ve Slokar ile arka arkaya 4 tane 3 sayılık basket bulan Slovenya, 14. dakikada farkı 16 sayıya (28-12) çıkardı. İlk yarıda 7'de sıfır 3 sayılık atış isabetiyle oynayan Avustralya karşısında devrenin bitimine 13 saniye kala Lakovic'in attığı 3 sayılık basketle farkı 21 sayıya (42-21) çıkaran Slovenya, ilk yarıyı da bu skorla 42-21 önde tamamladı. Üçüncü periyotta Slovenya, Nachbar ve Brezec'in sayılarıyla 25. dakikada farkı 26 sayıya (58-32) çıkardı. Lakovic ve Zupan'ın 3 sayılık basketleriyle periyodun bitimine 1 dakika 28 saniye kala farkı 28 sayıya (68-40) çıkaran Slovenya, son periyoda da 71-45 önde girdi. Karşılaşmada baştan sona üstün oynayan Slovenya, 38. dakikada Klobucar'ın faul atışından bulduğu sayıyla farkı 35 sayıya kadar (87-52) çıkardı ve karşılaşmadan 87-58 galip ayrıldı. Karşılaşmanın son anlarında Sloven taraftarların ''Türkiye'' diye tezahürat yapması, salondaki Türk taraftarlardan alkış aldı. Salon: Sinan Erdem Hakemler: Romualdas Brazauskas xxx (Litvanya), Stephen Seibel xxx (Kanada), Juan Jose Fernandez xxx (Arjantin) Slovenya: Lakovic xxx 19, Dragic xxx 10, Zupan xxx 8, Nachbar xx 7, Brezec xxx 12, Becirovic xx 8, Slokar xxx 8, Vidmar xx 2, Udrih xx 3, Jagodnik xx 5, Rizvic xx 4, Klobucar x 1 Avustralya: Mills xx 13, Gibson x, Ingles xx 13, Andersen xx 8, Nielsen xx 12, Maric x 1, Barlow x 2, Newley x 3, Worthington x 2, Martin xx 2, Baynes x 2, 1. Periyot: 16-8 Devre: 42-21 3. Periyot: 71-45 5 Faulle Çıkan: 34.07 Andersen (Avustralya)