-SLOVENYA: 77 - ABD: 99 İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ikinci gününde B Grubu'nda yapılan maçta ABD, Slovenya'yı 22 sayı farkla 99-77 yendi. Hızlı hücumlarda atletik uzunları Durant ve Iguoala ile sayılar bulan ABD, 4. dakikada 12-2 üstünlük yakaladı. Iguoala ile bir basket daha bulup 6. dakikada farkı 12 sayıya (18-6) çıkaran ABD'de antrenör Mike Krzyzewski sahadaki beşin yerine farklı bir beş sürdü. İkinci beş aynı tempoyu gösteremeyince ABD, kalan 4 dakikada sadece 5 sayı üretebildi. Ancak Slovenya da hücumlardan boş dönünce fark aynı kaldı ve 1. periyot 23-11 ABD üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta normal kurgusuna geçen ABD, Durant'ın pota altı basketiyle 12. dakikada farkı 14 sayıya (25-13) çıkardı. Ancak ilk bölümdeki ritmini giderek kaybeden rakibi karşısında topu pota altına indirerek sayı üretmeye çalışan Slovenya, Brezec'in smaç basketiyle 16. dakikada farkı 6 sayıya (27-21) indirdi. Durant ile skor bulan ve farkı açan ABD, son dakika içinde yine Durant'ın basketiyle farkı 15 sayıya (40-25) çıkarırken, ilk yarıyı da 42-28 önde kapadı. İlk yarıda ribauntlarda rakibine 30-15 üstünlük sağlayan ABD'de, 15 dakika sahada kalan Durant 15 sayı üretti. Slovenya ise ilk yarıda attığı 14 üçlüğün sadece 2'sini sayıya çevirip yüzde 14 gibi düşük bir oran yakaladı. Odom ve Rose'un üçlükleriyle ikinci yarıya başlayan ABD, rakibinin direncini kırdı. Durant ile üçlüklerden sayı üretmeye devam eden ABD milli takımı, rakibinin alan savunmasını bu şekilde etkisiz kıldı. Son dakikalarda Love ve Iguoala ile sayılar bulan ABD, 3. periyot sonunda farkı 21 sayıya (67-46) çıkardı. Son periyotta skorer oyununu sürdüren ABD, karşılaşmayı 22 sayı farkla 99-77 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti. ABD, maç boyunca 50 ribaunt alırken savunmada topladığı 36 ribanutla defansta ne kadar konsantre olduğunu gösterdi. Kevin Durant, takımı adına 22 sayı üreterek maçın en skorer ismi olurken, kenardan gelen Kevin Love ise 10 sayının yanı sıra 11 ribanut ile takımına önemli bir katkı sağladı. Bu arada ABD, ürettiği 99 sayının 50'sini boyalı alanda buldu. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Jose Martin (İspanya) xxx, Christos Christodoulou (Yunanistan) xxx, Stephen Seibel (Kanada) xxx Slovenya: Lakovic x 5, Goran Dragic xx 7, Nachbar xx 13, Slokar x 4, Brezec x 5, Zupan x 2, Becirovic xx 8, Vidmar xx 10, Klobucar x, Udrih xx 9, Jagodnik x 6, Rizvic xx 8 ABD: Billups xx 8, Rose xx 7, Iguoala xx 11, Durant xxx 22, Odom xx 5, Westbrook xx 11, Curry x 3, Gay xxx 16, Chandler x, Gordon xx 6, Love xxx 10, Granger x 1. Periyot: 11-23 Devre: 28-42 3. Periyot: 46-67 5 Faulle Çıkan: 32.48 Odom (ABD)