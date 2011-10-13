Slovakya'nın kararı AB'yi rahatlattı!

T24

Erken seçim kararı



Slovakya'da salı günü yapılan oylamada, koalisyonun küçük ortaklarından birinin muhalefeti nedeniyle Mali İstikrar Fonu'la ilgili planın reddedilmesi, hükümetin düşmesine neden olmuştu.Mali İstikrar Fonu'nun onaylanması sonrasında Euro Bölgesi rahat nefes almış oldu.Slovakya Parlamentosu'nda yapılan ikinci oylamada ise, erken seçim tarihi oylayarak kesinleştirildi.Parlamentoda yapılan oylamada, 143'e karşı 3 oyla erken seçimin 10 Mart'ta yapılmasına karar verildi.