Slovakya'nın kararı AB'yi rahatlattı!

T24 - Plan, Euro Bölgesi üyesi 17 ülkenin 16'sında onaylanmış ancak geçtiğimiz salı günü Slovakya Parlamentosu'nda yeterli çoğunluğu bulamamıştı.
Slovakya'da salı günü yapılan oylamada, koalisyonun küçük ortaklarından birinin muhalefeti nedeniyle Mali İstikrar Fonu'la ilgili planın reddedilmesi, hükümetin düşmesine neden olmuştu.
Mali İstikrar Fonu'nun onaylanması sonrasında Euro Bölgesi rahat nefes almış oldu. Erken seçim kararı
Slovakya Parlamentosu'nda yapılan ikinci oylamada ise, erken seçim tarihi oylayarak kesinleştirildi.
Parlamentoda yapılan oylamada, 143'e karşı 3 oyla erken seçimin 10 Mart'ta yapılmasına karar verildi.