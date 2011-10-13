T24 LogoT24 Logo
Dünya

Slovakya'nın kararı AB'yi rahatlattı!

Slovakya Parlamentosu, Mali İstikrar Fonu'n Euro Bölgesi'nde genişletilmesi planına onay verdi...

13 Ekim 2011 03:00

T24 - Plan, Euro Bölgesi üyesi 17 ülkenin 16'sında onaylanmış ancak geçtiğimiz salı günü Slovakya Parlamentosu'nda yeterli çoğunluğu bulamamıştı.


Slovakya'da salı günü yapılan oylamada, koalisyonun küçük ortaklarından birinin muhalefeti nedeniyle Mali İstikrar Fonu'la ilgili planın reddedilmesi, hükümetin düşmesine neden olmuştu.

Mali İstikrar Fonu'nun onaylanması sonrasında Euro Bölgesi rahat nefes almış oldu.  


Erken seçim kararı  

Slovakya Parlamentosu'nda yapılan ikinci oylamada ise, erken seçim tarihi oylayarak kesinleştirildi.

Parlamentoda yapılan oylamada, 143'e karşı 3 oyla erken seçimin 10 Mart'ta yapılmasına karar verildi.
























ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24